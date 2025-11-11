Director de Miss Universo México Desmiente Rumores de Detención En Tailandia

El estilista Jorge Figueroa tomó sus redes sociales para detener los rumores que corrían en torno a su supuesta detención en Tailandia. El también director de Miss Universo México publicó un video en sus stories de Instagram en el que pidió que la atención del certamen de belleza no se centrara en él sino en Fátima Bosch, la participante de nuestro país.

El lunes 10 de noviembre se publicaron decenas de artículos que aseguraban que Figueroa había sido detenido, incluso se mencionó que el presunto arresto había sido ocasionado por una denuncia presentada por Nawat Itsaragrisil, presidente y fundador de Miss Grand International, con quien la tabasqueña Fátima Bosch mantuvo una tensa discusión a principios de este mes.

Jorge Figueroa alza la voz en medio de rumores

Jorge Figueroa, reaccionó a los rumores de que había sido detenido en Tailandia.

Horas después de que se publicaran decenas de artículos en redes sociales, relacionados con las supuestas declaraciones de quien fungió como directora de Miss Universo México algunos días de 2024, el stylist pidió parar el tema.

Figueroa mencionó que desde hacía un tiempo había decidido usar sus redes para poner todo el foco en las reinas de belleza: "En este caso, la flor más bella del universo, mi queridísima Fátima Bosh". Sin embargo, las declaraciones de la actriz Martha Cristiana lo llevaron a publicar contenido propio.

Así lo dijo mientras mencionaba: "Realmente no le quiero dar noticia a esto. No soy ese tipo, no soy esa clase de persona", dijo tras asegurar que todo se trataba de "fake news". En su publicación mencionó:

No presten atención, no presten oídos, no le den foco. ¿Cómo es posible que entrevisten a personas que ni siquiera lograron sacar el certamen de Miss Universe México, la primera generación? Es más, ni siquiera estuvieron, ni siquiera lograron hacer el casting VIP.

Después de mencionar que abraza su trabajo "con la mayor humildad", celebró el trabajo que está haciendo Fátima Bosch en el concurso de belleza: "Tienen una mujer fuerte, con valores, con una familia extraordinaria, con el apoyo de un estado que nos dio la flor más bella del universo. Señores, ese es el enfoque hoy en día. Celebremos a Fátima Bosch, celebremos la voz de las mujeres mexicanas".

Finalmente declaró: "Estoy seguro que la cuarta corona para México la logra Fátima Bosch".

Además de los videos que compartió en sus historias, Jorge Figueroa compartió la siguiente imagen en su feed, en la que se lee: "No tengo tiempo para cosas sin alma".

