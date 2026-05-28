¿Cómo Llenar el FEM Digital y Cuál es el Link para Descargar Requisito de Viaje para Mexicanos?

Si sales de viaje al extranjero pronto, debes saber que además del pasaporte, visa y pase de abordar hay un nuevo documento que debes añadir a tu lista

Pasajeros en AICM. Como Llenar la FEM para Viajes de Mexicanos, Requisito Obligatorio¿Tienes un viaje en puerta al extranjero? Conoce cómo se llena en línea el FEM, un requisito obligatorio para los mexicanos. Foto: Cuartoscuro.
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