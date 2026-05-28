¿Cómo Llenar el FEM Digital y Cuál es el Link para Descargar Requisito de Viaje para Mexicanos?

¿Tienes un viaje al extranjero en puerta? Debes saber que hubo cambios en los formatos de migración que debes entregar. Por lo que en N+ te decimos cómo llenar el FEM Digital o Formato Estadístico para Mexicanos y en qué link lo puedes descargar.

Si bien en una nota ya te explicamos qué es y quiénes deben presentarlo. Es momento de entrar en detalle en los apartados que contempla y la información que debes agregar.

Además, para aquellas personas que viajan a Estados Unidos y están por realizar el trámite de su visa americana, ya explicamos dónde se ubica la nueva embajada de EUA y cuáles son las rutas de transporte para llegar.

¿Qué es el FEM y cómo se llena este Formato Digital para Viajeros Mexicanos?

El Instituto Mexicano de Migración (INM) y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) presentaron el Formato Estadístico para Mexicanos (FEM) que viajan al extranjero en versión digital.

Se trata del mismo formato que se llenaba en la fila de la aerolínea, minutos antes de documentar y que checaban en el mostrador junto con el pasaporte y el pase de abordar.

El INM aclaró que digitalizar este proceso tiene por objetivo agilizar el proceso de abordaje y facilitar al usuario el llenado del formulario.

Por lo que se debe descargar en la página del Instituto Nacional de Migración, una vez que se ha llenado siguiendo estos pasos:

Entra a la página con tu cuenta Llave MX

De no tener cuenta Llave MX hay que crear una.

Los datos personales serán precargados en el formulario, por lo que lo que sólo debes completar los datos correspondientes al vuelo:

- Nombre de la aerolínea

- Número de Vuelo.

- Tipo de Documento de identificación y número

- País de destino final

- Motivo de Viaje

Pero ojo, porque las personas también podrán llenar el formulario en papel si así lo desean durante el tiempo de transición del papel al digital.

¿Dónde se descarga el FEM Digital?

Si bien ya te explicamos que este formato se llena y descarga en la página del INM, el link directo es el siguiente: https://www.inm.gob.mx/fem/

Allí se indica que para obtener el Formato Estadístico para Mexicanos Digital, hay que ingresar con una cuenta Llave MX.

También existe la opción de llenar el formato sin tener cuenta Llave MX

¿Cómo hacer una cuenta Llave MX para llenar el FEM Digital?

Si estás pensando aprovechar para hacer tu cuenta Llave MX, que te permite acceder a distintos programas sociales, trámites y servicios públicos. Te explicamos cómo puedes crear tu usuario y contraseña.