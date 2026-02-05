Aguacate Mexicano Sí Tiene Visa Americana: Datos del ‘Oro Verde’ para Super Bowl 2026

Empieza la cuenta regresiva para el Super Bowl LX de la NFL que se celebrará el domingo 6 de febrero, en Santa Clara, California, Estados Unidos de América (EUA). Te damos algunos datos del aguacate mexicano, considerado el “oro verde” y una de las estrellas del evento deportivo, que sí tiene visa para ingresar a ese país.

Con el paso de los años, el Super Bowl se ha consolidado como uno de los eventos deportivos más relevantes del año, tanto en Estados Unidos como en México, y para esta edición el cantante puertorriqueño Bad Bunny, quien se ha pronunciado públicamente contra las acciones autoritarias y represivas de ICE, amenizará el espectáculo de medio tiempo.

Video: "Es un Show Especial por mi Gente": Bad Bunny sobre el Super Bowl 2026

Datos del aguacate mexicano en el Super Bowl 2026

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) informó algunos datos del “oro verde” mexicano en el Super Bowl 2026 :

Previo al Super Bowl, se enviarán alrededor de 120,000 toneladas de aguacate Hass de Michoacán al mercado estadounidense, para atender la alta demanda del rey de las botanas en las mesas estadounidenses: los totopos con guacamole.

Una reunión de 10 personas para ver el Super Bowl en México costará entre 2,161 pesos y 4,630 pesos, lo que representa un incremento anual de hasta 12.83%.

Mediante un comunicado, la Anpec aseguró que la extorsión a productores agrícolas, "en particular de aguacate en Michoacán y a toda su cadena de abasto", distribución y comercialización rumbo a la frontera del norte, "es bastante elevada, sistemática y violenta, sangrando entre 3% y 5% a la cadena de valor, lo que resulta una cifra jugosa dadas las grandes dimensiones de este mercado".

Por ello, señaló la Anpec "la exportación de aguacate debe formar parte ya de la agenda de la estrategia nacional de combate contra la extorsión que impulsa el Gobierno Federal".

Combatir este delito es indispensable para ordenar y proteger una de las cadenas productivas más emblemáticas del país…En algún momento, esperamos no muy lejano, viviremos un Super Bowl en el que el 'oro verde', como llaman al aguacate, motivo de orgullo de nuestra economía, se pueda exportar a Estados Unidos en condiciones regulares sin tener que cargar sobre sus espaldas el peso de la extorsión.

Con información de N+ y EFE

