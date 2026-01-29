CDMX, la Ciudad con Más Tráfico del Mundo: ¿Cuáles son los Puntos Más Conflictivos?

La Ciudad de México (CDMX) se ha clasificado como la ciudad más congestionada del mundo, de acuerdo con el portal especializado Tomtom Traffic. Te decimos cuántas horas al año se pierden en el tráfico y cuáles son los puntos más conflictivos.

Datos sobre el tráfico en la CDMX:

El promedio de distancia recorrida en 15 minutos es de solo 4.4 kilómetros.

La velocidad media es de 17.4 kilómetros por hora.

En el segundo lugar está Bangalore, en la India; le sigue Dublín, en Irlanda; Lodz, en Polonia, y Pune, también en la India.

Guadalajara, Jalisco, se ubica en el lugar 17 y Monterrey, Nuevo León, en el 111.

Los puntos más conflictivos

Los habitantes de la CDMX pierden 184 horas en el tráfico anualmente, en horas pico, lo equivalente a 7.6 días. A los bloqueos y accidentes se le suma otro fenómeno: tráileres atorados en bajopuentes y espacios estrechos.

Esto ha generado que los tiempos de origen-destino se disparen en ocasiones hasta el triple de tiempo. Algunos puntos conflictivos identificados en la capital del país son:

Bajopuentes de Chapultepec e Insurgentes, en donde solo en dirección al oriente hay señalamientos.

La incorporación de Fray Servando a San Antonio Abad, donde lucen las marcas de las pesadas unidades.

El retorno de Río Churubusco y el Eje Tres Oriente, donde vecinos alertan que solo hay un pequeño letrero.

La falta de letreros en Viaducto complica la situación, donde entre 2024 y 2025 fueron derribadas por accidentes o imprudencia de las llamadas "porterías" que evitan el ingreso de tráileres a carriles centrales. Además, es una arteria que está denominada como vía de acceso controlado, por lo que los vehículos de carga no pueden circular por los carriles centrales.

De acuerdo con el artículo 26 del Reglamento de Tránsito, conductores de transporte de carga que circulan en carriles centrales y segundos niveles de acceso controlado o con señalamientos restrictivos pueden ser sancionados con 100, 200 o 300 UMAs y tres puntos en la licencia para conducir.

Con información de N+

