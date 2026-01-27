¿Qué Va a Pasar en Febrero 2026? Super Bowl LX, Carnavales, Día de la Bandera y Más

Llega el mes de febrero, en el que destaca el Super Bowl LX y el Día de la Bandera. En N+, te contamos lo que pasará durante el segundo mes del 2026, así como las efemérides y fechas importantes que se celebran en México y el mundo, para que estés bien informado.

Segundo periodo de sesiones ordinarias del Congreso

El 1 de febrero inicia el segundo periodo ordinario de sesiones del Congreso de México, que concluye el 30 de abril de este mismo año.

Día Nacional del Ajolote

El 1 de febrero se celebra el Día Nacional del Ajolote en México (Ambystoma mexicanum), la fecha fue declarada oficialmente por el Senado de la República en 2018 y de acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), tiene como objetivo destacar la importancia de este enigmático ser en nuestros ecosistemas y en la identidad cultural de México.

Luna de Nieve 2026

Febrero tiene calendarizada una de las lunas llenas más especiales del año, a la segunda Luna Llena del año se le conoce como Luna de Nieve y podrá verse en México el 1 de febrero de 2026, cuando esté en la constelación de Cáncer, cerca del famoso cúmulo estelar de La Colmena, según dio a conocer el sitio especializado Starwalk. El nombre le habría sido otorgado en Norteamérica y Europa, dado que ocurre en uno de los meses con las nevadas más intensas en Norteamérica, según el Almanaque del Granjero. Aunque también se le ha llegado a nombrar como Luna de Hielo, Luna de Huesos, entre otros.

Fases Lunares en febrero de 2026

Así queda el calendario lunar del mes de febrero de 2026.

1 de febrero de 2026: Luna Llena.

9 de febrero de 2026: Cuarto Menguante.

17 de febrero de 2026: Luna Nueva.

24 de febrero de 2026: Cuarto Creciente.

Fenómenos astronómicos de febrero

Estos son otros fenómenos astronómicos que no te puedes perder durante febrero, donde destaca un Eclipse anular de Sol y una rara alineación de seis planetas:

4 de febrero: Urano termina su movimiento retrógrado.

8 de febrero: Pico de la lluvia de meteoros Alfa Centáuridas.

17 de febrero: Eclipse solar anular y el cometa C/2024 E1 (Wierzchos) cerca de la Tierra.

18 de febrero: Venus cerca de la Luna y ocultación lunar de Mercurio.

24 de febrero: Ocultación lunar del cúmulo de las Pléyades.

25 de febrero: Mercurio inicia su movimiento retrógrado.

27 de febrero: El asteroide 7 Iris en oposición.

28 de febrero: Alineación de 6 planetas y ocultación lunar del cúmulo del Pesebre.

Día de la Candelaria

El 2 de febrero es el Día de la Candelaria, este día tiene su origen en la época colonial, se trata de una mezcla de celebraciones de los españoles con rituales. En México, se acostumbra que la persona a la que le salió el niño en la rosca de reyes es la encargada de realizar tamales y atole para su familia y amigos, esta tradición se debe a que en esta misma fecha, basándose en el calendario azteca, es la bendición del maíz, y se elaboran alimentos con él. También es tradición vestir al Niño Dios en esta fecha y llevarlo a bendecir.

Aniversario de la Constitución

El 5 de febrero es el 109 aniversario de la creación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conocida también como Carta Magna o Ley Fundamental, que entró en vigor el 1° de mayo de 1917. Fue promulgada por el entonces presidente de México, Venustiano Carranza; está integrada de 136 artículos divididos en 9 títulos, entre los que destacan las garantías individuales y derechos constitucionales, la soberanía nacional, y la división de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

Super Bowl LX

El 8 de febrero es el Super Bowl LX, donde los Patriots buscarán su séptimo título ante los Seahawks, quienes van por su segundo trofeo, en lo que será una revancha de hace 11 años. ¡No te pierdas el Super Bowl LX, por Canal 5! y a través de las plataformas de TUDN.

Eventos deportivos durante febrero

Durante febrero de 2026 habrá varios eventos deportivos que no te puedes perder. Hay de todo, desde el Super Bowl LX hasta los Juegos Olímpicos de Invierno. así como futbol.

6 de febrero: Iniacia la Jornada 5 de y del Torneo de Clausura 2026 de la Liga MX y partidos de la Copa de Campeones Concacaf 2026.

10 de febrero: Juegos Olímpicos de Invierno en Italia, terminan el 22 del mismo mes.

8 de febrero: Super Bowl LX en Santa Clara, California, se llevará a cabo en el emblemático Levi's Stadium con la participación de Bad Bunny en medio tiempo.

23 de febrero: Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco, Guerrero.

Día del Amor y la Amistad

El 14 de febrero es el Día del Amor y la Amistad, existen diferentes relatos sobre el día de San Valentín, sin embargo, el más popular señala que San Valentín fue un sacerdote del imperio romano del siglo III que desafió al emperador Claudio II, quien prohibió el matrimonio entre los jóvenes, pues consideraba que eran mejores soldados las personas que no tenían una familia y permanecían solteros, así que el religioso casaba en secreto a parejas de enamorados, hasta que fue descubierto, y ejecutado el 14 de febrero del año 270. Por tal razón es considerado el patrono de los enamorados.

Carnaval 2026

La temporada de carnavales del 2026 está por iniciar en toda la República Mexicana, antes del inicio de la Cuaresma, es una cabebración popular en la cultura mexicana, la mayoría se realizan del 12 al 18 de febrero, destacan los carnavales de Mazatlán, Mérida y Veracruz.

Eclipse anular de Sol

El 17 de febrero del 2026 ocurrirá un eclipse anular de Sol. Este fenómeno, también conocido como “anillo de fuego”, será el primer eclipse del año. Es un fenómeno que ocurre cuando la Luna pasa directamente entre la Tierra y el Sol, pero no cubre completamente el disco solar. Un anillo de fuego ocurre cuando la Luna cubre la mayor parte del Sol, dejando su borde exterior visible como un anillo brillante alrededor de la Luna oscurecida.

En el eclipse de 2026, se prevé que la Luna ocultará el 96.3% del Sol. Debido a este porcentaje de cobertura, el cielo no llega a la oscuridad de la noche. En lugar de la penumbra de un eclipse de totalidad, aparece un aro de luz en el firmamento, el llamado anillo de fuego.

Año Nuevo Chino

El 17 de febrero inicia el Año Nuevo Chino, se trata de una celebración en la que personas de todo el mundo realizan rituales para recibir y aprovechar el máximo potencial de la Fiesta de la Primavera. El año chino 2026 será el del Caballo de Fuego, ya que simboliza libertad, pasión, movimiento, y un gran impulso para el crecimiento personal y profesional, la toma de decisiones y el inicio de nuevos proyecto. Termina el 5 de febrero de 2027.

Miércoles de ceniza 2026

El 18 de febrero es Miércoles de Ceniza en México, se trata del día que marca el inicio de la cuenta regresiva para Semana Santa, es decir, la Cuaresma y preparación para la Pascua. El Miércoles de Ceniza cae 46 días antes del Domingo de Resurrección, explica el semanario católico Desde la Fe. Este periodo incluye los 40 días de la Cuaresma y se añaden seis días adicionales, sin contar los domingos, que son días de celebración. A su vez, la fecha de la Resurrección es el primer domingo después de la primera luna llena que sigue al equinoccio de primavera en el hemisferio norte, que es alrededor del 21 de marzo.

Día del Ejército Mexicano

El 19 de febrero es Día del Ejército Mexicano, este día se se remonta a la época de la Revolución Mexicana. En 1913, Victoriano Huerta ostentaba el poder en México tras derrocar a Francisco I. Madero. Su régimen se sostenía con el llamado Ejército Federal, el cual tuvo su origen durante la dictadura de Porfirio Díaz.

Tras el golpe a Madero, el Congreso del Estado de Coahuila desconoció como presidente al general Victoriano Huerta y le otorgó a Venustiano Carranza, entonces gobernador de la entidad, las facultades de formar al Ejército Constitucionalista, cuyo objetivo era restaurar el orden Constitucional, por lo que posteriormente fue denominado Ejército Constitucionalista, del cual surgiría nuestro actual Ejército Mexicano.

Día de la Bandera

El 24 de febrero es el Día de la Bandera, fue establecido en 1934, sin embargo, esta conmemoración nacional fue oficialmente reconocida hasta 1940, por decreto del Presidente Lázaro Cárdenas del Río. La bandera, junto con el Escudo y el Himno Nacional, son los símbolos que nos representan como mexicanos.

Fechas importantes y efemérides de febrero 2026, en México

2 de febrero: Firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo, por el que México cede a Estados Unidos los territorios de Texas, Nuevo México y Alta California, en 1848.

9 de febrero: Inicia el movimiento armado conocido como 'Decena Trágica' en 1913, que culminó con la muerte del presidente Francisco I. Madero.

10 de febrero: Día de la Fuerza Aérea Mexicana.

21 de febrero: Fundación de la Cruz Roja Mexicana, en 1910.

22 de febrero: Día del Ingeniero Agrónomo y Fundación de la Escuela Nacional de Agricultura.

Fechas conmemorativas en febrero de 2026 en el mundo

2 de febrero: Día Mundial de los Humedales.

4 de febrero: Día Mundial contra el cáncer.

9 de febrero: Día Día Mundial de la Pizza

10 de febrero: Día Mundial de las Legumbres.

12 de febrero: En 1947 se reconoce a nivel mundial el derecho de las mujeres a votar y ser votadas.

14 de febrero: Día Mundial del Cine.

20 de febrero: Día Mundial de la Justicia Social.

21 de febrero: Día Mundial Forestal.

