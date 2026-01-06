Nuevo Eclipse Solar Anular: ¿Qué Es y Por Qué Forma un Anillo de Fuego?

Este 2026 traerá varios fenómenos astronómicos que no te puedes perder, entre ellos un nuevo eclipse solar anular. Te decimos qué es y por qué se forma un anillo de fuego.

De acuerdo con la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus sigla en inglés), la órbita de la Luna alrededor de la Tierra no es un círculo perfecto, sino ligeramente elíptica. Esto significa que la distancia entre la Luna y la Tierra varía a lo largo de su órbita.

Cuando la Luna está cerca de su apogeo , es decir el punto más alejado de la Tierra en su órbita, se ve más pequeña en el cielo.

está cerca de su , es decir el punto más alejado de la Tierra en su órbita, se ve más pequeña en el cielo. Por el contrario, cuando está más cerca de su perigeo, el punto más cercano a la Tierra, se ve más grande.

Es así que durante un eclipse solar anular, la Luna se mueve frente al Sol en o cerca del apogeo. A esta distancia, no es lo suficientemente grande desde nuestra perspectiva terrestre como para cubrir completamente el Sol.

Noticia relacionada: Calendario Lunar de Enero 2026: Primera Superluna de Lobo y Otras Fases del Mes.

Eclipse solar anular ¿por qué se forma un anillo de fuego?

El próximo eclipse solar anular es el 17 de febrero de 2026, será visible desde la Antártida, los extremos sur de África y América, y los océanos Antártico, Atlántico sur e Índico. Sin embargo, la mala noticia es que no será visible en México.

Qué es un eclipse solar anular : Es un fenómeno que ocurre cuando la Luna pasa directamente entre la Tierra y el Sol, pero no cubre completamente el disco solar.

: Es un fenómeno que ocurre cuando la Luna pasa directamente entre la Tierra y el Sol, pero no cubre completamente el disco solar. De acuerdo con la NOAA, un anillo de fuego ocurre cuando la Luna cubre la mayor parte del Sol, dejando su borde exterior visible como un anillo brillante alrededor de la Luna oscurecida.

En el eclipse de 2026, se prevé que la Luna ocultará el 96.3% del Sol. Debido a este porcentaje de cobertura, el cielo no llega a la oscuridad de la noche. En lugar de la penumbra de un eclipse de totalidad, aparece un aro de luz en el firmamento, el llamado anillo de fuego.

El eclipse solar anular tendrá una duración total de 271 minutos, es decir, algo más de 4 horas y media.

El máximo del eclipse se producirá a las 12:11 horas en el océano Antártico, cerca de la costa antártica, donde alcanzará una magnitud máxima de 0.96%.

Historias recomendadas:

Con información de N+

Rar



