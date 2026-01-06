SEP Retrasa Regreso a Clases en Enero 2026: Este Día Vuelven Niños de Primaria y Secundaria

La Secretaría de Educación Pública (SEP) retrasó el regreso a clases en enero de 2026, otorgando tres días más de descanso, sin embargo las vacaciones de invierno están a punto de llegar a su fin para millones de estudiantes de preescolar, primaria y secundaria. Por ello, a continuación te decimos qué día vuelven los niños a las escuelas.

A pesar de que las vacaciones están cerca de terminar, los alumnos de educación básica podrán disfrutar 30 días libres desde enero hasta el fin de ciclo escolar en julio, debido a que se conmemoran fechas importantes en México, además de Semana Santa y la suspensión por CTE.

¿Cuándo regresan los niños a clases en enero 2026?

De acuerdo con el calendario oficial de la SEP, el regreso a clases después de las vacaciones de invierno será el próximo lunes 12 de enero de 2026, día en el que millones de estudiantes deberán retornar a sus respectivos planteles para continuar con el ciclo escolar.

Cabe señalar que solo algunas escuelas en Zacatecas están en duda sobre el regreso a clases el 12 de enero de 2026, ya que la Sección 58 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) advirtió sobre una posible reactivación de su paro, sin embargo hasta el momento no han informado si esto va a suceder.

Por otro lado, las vacaciones para personal con funciones de dirección y para docentes llegará a su fin esta semana, pues deben volver a las instituciones para realizar los talleres intensivos del 7 al 9 de enero para alistar todo para el regreso a clases 2026.

¿SEP retrasó el regreso a clases en enero 2026?

A diferencia de otros años, la SEP otorgó más días de vacaciones a los alumnos de preescolar, primaria y secundaria, debido a que antes volvían un poco después del Día de Reyes, sin embargo para este ciclo escolar se retrasó el regreso a clases.

Por ejemplo, a comparación del año pasado, los estudiantes tendrán tres días más de descanso, ya que en 2025 el regreso a clases fue el jueves 9 de enero en la mayoría de estados, y ahora volverán a sus planteles hasta el lunes 12 de enero.

