Calendario SEP 2026: Estos Son los Cerca de 30 Días de Suspensión de Clases Desde Enero

La Secretaría de Educación Pública ha confirmado, a través de su Calendario SEP, cuáles son los casi 30 días en los que se suspenden clases a partir de enero 2026. En N+ te damos a conocer la lista de fechas en las que no hay actividades escolares.

A unos días del regreso a clases, comienza la segunda parte del ciclo escolar 2025-2026, en la que se conmemoran varias fechas de gran relevancia nacional, por lo que se suspenden las clases, además de que se agregan los ya conocidos días de Consejo Técnico Escolar.

¿Cuáles son los días de suspensión de clases en el Calendario SEP 2026?

El calendario de la SEP suma 29 días en los que se suspenden clases en lo que resta del ciclo escolar en 2026, desde enero hasta julio. Estas fechas integran los días festivos, puentes, días de junta de Consejo Técnico Escolar y registro de calificaciones.

Estas fechas aplican para el nivel educativo básico, es decir, preescolar, primaria y secundaria. Las fechas son a nivel nacional y en escuelas públicas y privadas, aunque estas últimas pueden realizar algunos ajustes como horario especial y continuar con labores en los planteles.

Los días en los que se suspenden las clases a partir de enero 2026 son:

1 de enero

2-6 enero

30 de enero

2 de febrero

27 de febrero

13 de marzo

16 de marzo

27 de marzo

30 de marzo -10 de abril

1 de mayo

5 de mayo

15 de mayo

29 de mayo

26 de junio

3 de julio

14 de julio

Estas son las fechas previstas en el calendario de manera oficial, sin embargo, no se prevén las que se sumen de manera local por eventos naturales como lluvias o bajas temperaturas, ni las que se puedan acumular por eventos especiales, como el caso del Mundial, que se celebrará en México.

¿Cuándo empiezan las vacaciones de verano del ciclo escolar 2025-2026?

Las vacaciones del ciclo escolar empiezan el 15 de julio 2026, fecha en la que termina el ciclo escolar, de acuerdo con el calendario SEP. A partir de ese momento comienzan las semanas de asueto para los estudiantes, mientras que para el cuerpo docente será a partir del día 18, tras dos jornadas de Consejo Técnico Escolar.

Las fechas clave son:

14 de julio 2026: Registro y comunicación de los resultados de evaluación

15 de julio 2026: Fin del ciclo escolar

18 de julio 2016: Receso de clases

