Día de Reyes 2026: Este Será el Horario Especial del Transporte Público el 6 de Enero

La Secretaría de Movilidad dio a conocer el cambio de horario en sus distintos sistemas de transportes para el Día de Reyes 2026

Horario de transporte CDMX en Día de Reyes 2026

Habrá un ajuste en el horario del transporte de CDMX este Día de Reyes 2026.

Como apoyo a los Reyes Magos, que tendrán que transportar los paquetes de juguetes y regalos para entregar a millones de niños, la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México informó que habrá cambios en los horarios de sus distintos sistemas de transporte por Día de Reyes 2026. En N+ te damos a conocer cómo funcionarán el Metrobús, RTP y más este 6 de enero 2026.

Previamente, te dimos a conocer cuáles son las formas de enviar carta a los Reyes Magos mediante el Palacio Postal, así como dónde puedes tomarte una foto con Melchor, Gaspar y Baltazar.

Video: Santa Claus Pasa la Estafeta a los Reyes Magos: ¿Qué les Vas a Pedir?

¿Cuáles son los horarios en transporte en CDMX el Día de Reyes 2026?

Metrobús

Última salida de unidad en todas las terminales: 02:00 horas del 6 de enero

RTP

Nochebús de las 00:00 a 05:00 horas del 6 de enero. Las rutas son:

  • Aragón - Metro Chapultepec
  • Alameda Oriente - Xochimilco/Bosque de Nativitas
  • Toreo-Metro Constitución de 1917
  • Centro Comercial Santa Fe - La Villa/Cantera
  • Jesús del Monte (Cuajimalpa) - Metro Chapultepec
  • Circuito Bicentenario

STE

Nochebús: Línea 1 Central del Norte - Central del Sur

00:00 a 05:00 horas del 6 de enero

Línea 2 CETRAM Pantitlán-Chapultepec

05:00 hrs del 5 de enero a 01:00 del 6 de enero 

Video: ‘Los Deseos Más Perrones’: Perritos Rescatados del Metro Ayudarán con Cartas a Santa y Reyes Magos

¿Cuándo es el Día de los Reyes, el 5 o el 6?

De acuerdo a la tradición, el 6 de enero es el día que llegan los Reyes Magos. Esta celebración tiene su origen en la Biblia y narra la visita de los Magos del Oriente entregando ofrendas o dones (oro, incienso y mirra) que recibió el Niño Jesús, conocido como la Epifanía.

En México, y en muchos países, se espera cada 6 de enero la visita de los Reyes Magos, quienes llegan con juguetes y regalos para los pequeños. 

