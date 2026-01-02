Día de Reyes 2026: Este Será el Horario Especial del Transporte Público el 6 de Enero
La Secretaría de Movilidad dio a conocer el cambio de horario en sus distintos sistemas de transportes para el Día de Reyes 2026
Como apoyo a los Reyes Magos, que tendrán que transportar los paquetes de juguetes y regalos para entregar a millones de niños, la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México informó que habrá cambios en los horarios de sus distintos sistemas de transporte por Día de Reyes 2026. En N+ te damos a conocer cómo funcionarán el Metrobús, RTP y más este 6 de enero 2026.
Previamente, te dimos a conocer cuáles son las formas de enviar carta a los Reyes Magos mediante el Palacio Postal, así como dónde puedes tomarte una foto con Melchor, Gaspar y Baltazar.
¿Cuáles son los horarios en transporte en CDMX el Día de Reyes 2026?
Metrobús
Última salida de unidad en todas las terminales: 02:00 horas del 6 de enero
RTP
Nochebús de las 00:00 a 05:00 horas del 6 de enero. Las rutas son:
- Aragón - Metro Chapultepec
- Alameda Oriente - Xochimilco/Bosque de Nativitas
- Toreo-Metro Constitución de 1917
- Centro Comercial Santa Fe - La Villa/Cantera
- Jesús del Monte (Cuajimalpa) - Metro Chapultepec
- Circuito Bicentenario
STE
Nochebús: Línea 1 Central del Norte - Central del Sur
00:00 a 05:00 horas del 6 de enero
Línea 2 CETRAM Pantitlán-Chapultepec
05:00 hrs del 5 de enero a 01:00 del 6 de enero
¿Cuándo es el Día de los Reyes, el 5 o el 6?
De acuerdo a la tradición, el 6 de enero es el día que llegan los Reyes Magos. Esta celebración tiene su origen en la Biblia y narra la visita de los Magos del Oriente entregando ofrendas o dones (oro, incienso y mirra) que recibió el Niño Jesús, conocido como la Epifanía.
En México, y en muchos países, se espera cada 6 de enero la visita de los Reyes Magos, quienes llegan con juguetes y regalos para los pequeños.
