Profepa Asegura Más de 20 Mil Pepinos de Mar, Especie Amenazada, Durante Operativo en BC

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aseguró 21,823 ejemplares de Pepino de Mar (Isistichopus fuscus), especie catalogada como “amenazada” en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, durante un operativo realizado en el municipio de Playas de Rosarito, Baja California, informó este viernes 2 de enero 2026.

A través de un comunicado, la dependencia detalló que el aseguramiento se realizó tras un reporte realizado por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Elementos de dicha institución, durante la revisión de un vehículo, detectaron bolsas con producto marino que presuntamente correspondía a pepino de mar, por lo que pidieron apoyo a inspectores de la Profepa para verificar la especie y validar la legalidad del transporte.

Transportaban bolsas con pepinos de mar

En el lugar, se descubrió que al interior del vehículo se transportaban 39 bolsas plásticas transparentes con ejemplares de pepino de mar; tras el conteo y la identificación técnica de los organismos, se determinó que el cargamento estaba compuesto por 9,629 ejemplares de pepino de mar en estado seco y 12 mil 194 en estado cocido-salado. Por lo que, en total, se descubrieron 21,823 ejemplares de la especie Isostichopus fuscus.

Al analizar la documentación presentada por el conductor de la unidad, se detectó que ésta no cumplía con los requisitos para acreditar la legal procedencia establecidos en la Ley General de Vida Silvestre y su Reglamento, además de que amparaba el transporte de 6 mil 969 piezas de pepino de mar, lo que representa una cantidad significativamente menor de la encontrada.

Ante estas irregularidades, la Profepa ordenó el aseguramiento precautorio del total de los ejemplares de pepino de mar y del vehículo utilizado. Además, dado que los hechos podrían constituir un delito contra la biodiversidad establecido en el Código Penal Federal, se dio aviso a la autoridad y la Fiscalía General de la República (FGR) asumió el resguardo del producto, vehículo y conductor para continuar con las investigaciones correspondientes.

