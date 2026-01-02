¿Cuántas Réplicas Van Luego del Sismo Magnitud 6.5 Hoy, 2 de Enero 2026?

Las autoridades estatales y federales pidieron a la población permanecer atenta ante el registro de varias réplicas del sismo de hoy, 2 de enero de 2026, que tuvo una magnitud 6.5 y epicentro al suroeste de San Marcos, Guerrero.

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó a través de un reporte especial, que hasta las 10:00 horas se registraron 273 réplicas, la mayor de magnitud 4.2.

¿Por qué ocurren las réplicas?

De acuerdo con el organismo, cuando ocurre un sismo de magnitud considerable, las rocas que se encuentran cerca de la zona de ruptura sufren un reacomodo, lo que genera una serie de temblores en la zona que reciben el nombre de réplicas.

El número de las réplicas puede variar desde unos cuantos hasta cientos de eventos en los próximos días o semanas de ocurrido el temblor principal.

En su informe, indicó que la ocurrencia de sismos en Guerrero es frecuente y además recordó que “hasta la fecha no se cuenta con técnicas científicas en ninguna parte del mundo que puedan determinar cuándo o dónde ocurrirá un sismo”.

Tampoco se puede saber qué tan grande será o qué efectos tendrá en la población, por lo que estar informados sobre estos fenómenos naturales será de gran utilidad para mitigar el riesgo sísmico en caso de un evento de magnitud considerable, agregó.

Sobre el sismo magnitud 6.5

El Sismológico Nacional indicó que el sismo ocurrido a las 07:58 horas de hoy, que se sintió en gran parte del territorio nacional, se originó por una falla inversa, las cuales son características de las zonas de convergencia de placas tectónicas, tal como ocurre en esa zona entre las placas de Cocos y de Norteamérica.

Localizado junto al límite entre las placas tectónicas de Cocos y Norteamérica en la Costa del Pacífico mexicano, el estado de Guerrero es uno de los más activos sísmicamente del país.

Explicó que en esta región, la placa de Cocos se está metiendo por debajo de la placa de Norteamérica, en un fenómeno que se conoce como subducción.

Según la información del SSN, la trinchera Mesoamericana es el rasgo geomorfológico que delimita el contacto entre esas dos placas tectónicas.

