Lo Que Se Espera en México en 2026 en lo Político, lo Económico, lo Electoral y lo Deportivo

A partir de este jueves, entró en vigor el nuevo salario mínimo en México. Aumentará 13% en la zona general, mientras que en la zona libre de la frontera norte se incrementará en un 5%.

De esta manera, el sueldo base mensual será de 9 mil 451 pesos y 13 mil 226 pesos, respectivamente.

Noticia relacionada: Entra en Vigor Nuevo Salario Mínimo en México: ¿Cuánto te Deben Pagar a partir de Hoy?

Casetas con TAG

Por otra parte, a partir de este mes, en la casetas operadas por Capufe será obligatorio el pago electrónico a través del sistema TAG.

La medida, que busca reducir el uso de dinero en efectivo, fue anunciada desde mediados del año pasado, como una transición se haría de forma gradual.

Video: Estas Son las Reformas y Medidas Que Entran en Vigor a Partir de este 1 de Enero de 2026

Impuestos a bebidas azucaradas y nuevos precios en museos

A partir de este año también entrará en vigor el alza al impuesto especial sobre producción y servicios, el IEPS, con lo que subirán los precios de cigarros, refrescos y bebidas azucaradas e hidratantes.

También subirán los impuestos para apuestas en casinos y casas de apuestas físicos y en línea; y los accesos a museos y zonas arqueológicas del INAH también verán un incremento.

Aranceles a productos asiáticos

Este jueves entraron en vigor aranceles de hasta 50% a productos asiáticos como plásticos, aluminio, calzado y juguetes, que México cobrará a países con los que no tiene tratado comercial como China, India, Corea del Sur, Tailandia e Indonesia.

En la segunda mitad del año, se espera que se realice la revisión del T-MEC. En octubre pasado, Estados Unidos, Canadá y México iniciaron consultas internas sobre este tratado comercial.

Recolección de basura

A partir de este uno de enero, la Ciudad de México pondrá en marcha un nuevo intento para hacer obligatoria la separación de la basura en orgánica, inorgánica reciclable e inorgánica no reciclable.

La medida original intentó aplicarse desde 2011.

Elecciones 2026

El estado de Coahuila será el único con elecciones en 2026. Renovará su congreso local el 7 de junio.

Mientras que a nivel federal, en el Congreso de la Unión también se trabajará en la discusión y aprobación de una reforma electoral.

Copa del Mundo 2026

El 11 de junio, los ojos internacionales estarán en el estadio Ciudad de México con el arranque del Mundial 2026, organizado conjuntamente entre México, Estados Unidos y Canadá.

En la inauguración se enfrentarán México y Sudáfrica, que ya se enfrentaron en el duelo inaugural de una Copa del Mundo en 2010, curiosamente, cuando la nación africana albergó la justa.

Previamente, el 28 de marzo, el Estadio Banorte abrirá sus puertas con un partido amistoso entre México y Portugal.

Historias recomendadas:

Con información de N+

ICM