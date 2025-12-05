Partido México vs Sudáfrica Se Repetirá en Mundial 2026: ¿Cuáles Han Sido los Resultados?

Una vez que se llevó a cabo el sorteo de grupos del Mundial 2026 quedaron definidos los rivales de México, salvo uno que está pendiente por el repechaje. Lo más curioso es que, 16 años después, la Selección Mexicana y Sudáfrica se volverán a ver las caras en una inauguración mundialista.

El partido inaugural México vs Sudáfrica se llevará a cabo el jueves 11 de junio del 2026 en el Estadio Ciudad de México. Posteriormente, el jueves 18 de junio, la Selección Mexicana se medirá con Corea del Sur. Más adelante, el miércoles 24 de junio chocará con un rival que saldrá del repechaje entre Dinamarca, Macedonia del Norte, Irlanda o República Checa.

Hay que recordar que el Tricolor fue el encargado de inaugurar el Mundial Sudáfrica 2010, precisamente ante el representativo local. Otra coincidencia es que ambas selecciones también estaban en el Grupo A, que en aquella ocasión era complementado por Francia y Uruguay.

Pero esa no es la única ocasión que mexicanos y sudafricanos se han visto las caras. Por ello es que te ofrecemos un recuento de las veces que se ha enfrentado y cuáles han sido los resultados.

¿Cuántas veces se han enfrentado México y Sudáfrica?

A lo largo de la historia, la Selección Mexicana se ha enfrentado cuatro veces a su similar de Sudáfrica. Y contra lo que pudiera pensarse, los Bafana Bafana no han sido un rival precisamente a modo, de acuerdo a lo que dejan ver los resultados.

México ha logrado medirse en cuatro ocasiones ante la escuadra de Sudáfrica, donde el Tri logró salir victorioso en dos de ellas, mientras que en sus otras dos disputas registraron un empate y una derrota ante el conjunto africano.

El partido México vs Sudáfrica se realizó por primera vez el 6 de octubre de 1993: Se trató de un duelo amistoso en Los Ángeles, California, como parte de una gira del Tricolor por Estados Unidos. En esa ocasión los mexicanos golearon 4-0 a los africanos.

Mexicanos y sudafricanos volvieron a encontrarse frente a frente en el 2000, durante la Copa USA. En esa ocasión los aztecas le volvieron a clavar cuatro goles a Sudáfrica, para cerrar con 4-2 el marcador en Dallas, Texas.

Y en la Copa Oro 2005 se volvió a repetir el duelo México vs Sudáfrica. Esta vez jugaron en Carson, California, pero los aficionados tricolores que llenaron el estadio salieron deprimidos luego de ver como caía 2-1 el combinado azteca.

Partido México vs Sudáfrica de 2010 se repetirá en el Mundial 2026: ¿Cuál fue el resultado?

Cinco años más adelante, en el Mundial Sudáfrica 2010 se concretó la cita más relevante entre ambas Selecciones. Los locales, alentados por su gente en el partido inaugural, celebraron primero ese 11 de junio: el mediocampista Siphiwe Tshabalala anotó el 1-0 a los 55 minutos de juego, lo que puso en aprietos al Tricolor.

Pero el capitán Rafa Márquez dio la cara por México y silenció el Estadio Soccer City de Johannesburgo a los 79 minutos, cuando puso el 1-1 en las redes. Luego de eso ya no hubo más anotaciones y ambas escuadras se dividieron los puntos.

Ese fue el cuarto y último enfrentamiento entre México y Sudáfrica hasta ahora. El duelo se repetirá en el Mundial 2026, con algunas curiosidades:

Nuevamente será en un partido inaugural mundialista y en el mismo día: 11 de junio.

El técnico de México será el mismo de hace 16 años: Javier “Vasco” Aguirre.

Otro mexicano enfrentará a los sudafricanos: Rafa Márquez, primero como futbolista y ahora como auxiliar técnico.

El Grupo A del Mundial 2026 quedó de la siguiente forma:

México

Sudáfrica

República de Corea

UEFA 4 (Dinamarca, Irlanda, Macedonia del Norte o República Checa)

Javier Aguirre, el entrenador de la Selección Mexicana, se mostró sorprendido de que nuevamente se enfrentará a Sudáfrica en una justa mundialista:

Repetiremos la inauguración del 2010, qué casualidad. Es increíble como es de caprichoso el destino. Por supuesto, esperamos estar bien ese día, que será la inauguración en el Estadio Ciudad de México

Mientras que el delantero Raúl Jiménez declaró a TUDN luego del sorteo que “no serán rivales fáciles pero pudo ser peor. Hay que ir partido a partido y pensando que lo que queremos es ganar y quedar primeros del grupo".

Victorias de México ante Sudáfrica: 2

Derrotas de México ante Sudáfrica: Ninguna

Empates de México ante Sudáfrica: 2

Goles a favor: 10

Goles en contra: 5

