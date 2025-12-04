Inter Miami vs Whitecaps: ¿Cuándo Juega la Final de la MLS 2025 el Equipo de Lionel Messi?

En un partido especial por la despedida de Jordi Alba y Sergio Busquets, el Inter Miami disputará el título de la MLS con los Whitecaps de Vancouver. Así que Lionel Messi y sus compañeros pretenden festejar con el trofeo de campeones. A continuación, los detalles de la gran final.

El Inter de Miami llegará con buenas sensaciones, luego de conseguir el trofeo de la Conferencia Este de la Major League Soccer (MLS) ante el New York City, equipo al que golearon 5-1 y en el que Tadeo Allende se lució con un triplete. Además, de los goles de Mateo Silvetti y Telasco Segovia.

Noticia relacionada: Rumbo al Mundial 2026: ¿Cómo le Ha Ido a México en los Partidos Inaugurales?

Por su parte, los Whitecaps de Vancouver se llevaron la Copa de la Conferencia Oeste al doblegar 3-1 al San Diego FC con dos tantos de Brian White y uno más de Pablo Sisniega. Por el equipo californiano el gol de la honra lo hizo el mexicano Hirving “Chucky” Lozano.



Javier Mascherano, entrenador del Inter Miami, habló este jueves 4 de diciembre sobre la importancia del encuentro ante los Whitecaps:

Llegamos al último partido, a jugarnos todo o nada. Creo que es un gran premio al trabajo que han hecho los jugadores durante todo el año, a lo que han hecho como grupo. Es el plato fuerte y lo tenemos al alcance

En ese mismo sentido “El Jefecito” añadió que espera que sus pupilos salgan a devorar el banquete: "Será cuestión del deseo que tengamos de comerlo o no. Esperemos que ese día nos levantemos con mucha hambre".

Video: David Faitelson Asegura que a México le Conviene que el Futbol de la MLS Crezca

¿Cuándo es la final MLS 2025 de Inter Miami vs Whitecaps? Fecha y horario en que juega el equipo de Messi

El partido Inter Miami vs Vancouver Whitecaps para definir al ganador de la MLS Cup se jugará en el Chase Stadium, casa del equipo de Lionel Messi. Y la cita para que ruede la pelota es el sábado 6 de diciembre en punto de las 13:00 horas (tiempo del centro de México).

Hay que remarcar que el encuentro Inter Miami vs Vancouver Whitecaps tendrá significado extra, ya que será el último que disputen los españoles Sergio Busquets y Jordi Alba, quienes hace poco anunciaron que dejarían el futbol profesional al final de la temporada.

Alba y Busquets también fueron compañeros de Messi en el Barcelona y juntos levantaron varios trofeos importantes. Pero aún tienen hambre de triunfos, como explica Jordi:

Pase lo que pase va a ser mi último partido. Ojalá me pueda ir con las sensaciones positivas, porque quiero decir 'me voy pero ganando un título'. Además, es bonito terminar mi carrera en el mejor escenario posible: una final

Jordi Alba también rememoró su salida del Barcelona en el 2023: "Mi último partido con el Barcelona fue muy emotivo, muy emocionante, porque sabía que no iba a volver a vestir esa camiseta que tanto me dio, pero esto ya no se trata de un equipo, sino de que vas a dejar de jugar al fútbol. Un paso más grande".

Finalmente, Lionel Messi reconoció que la final será complicada pero que esperan regalarle un gran festejo a Jordi Alba y Sergio Busquets, quienes dirán adiós a las canchas:

Sabemos que será un partido muy duro, pero ojalá que ‘Busi’ y Jordi puedan retirarse con una alegría más a todo el carrerón que hicieron y todos los títulos que consiguieron

De ganarle a los Whitecaps, Messi y compañía lograrán el primer campeonato de Liga en la historia del Inter Miami.

Historias recomendadas

Con información de N+

RGC