Conectarán Ecobici con Sede CDMX para Traslados de Última Milla

El gobierno de la Ciudad de México colocará cinco estaciones de Ecobici en el sur de la capital que los aficionados puedan llegar en bicicleta a la Sede CDMX, para la inauguración del Mundial 2026.

Además de ecobicis, los aficionados podrán llegar por el sistema Park & Ride y a través del Tren Ligero.

Las sedes temporales de Ecobici operarán de 7 de la mañana a las 6 de la tarde.

Colocan Ecobici para fanáticos que van a la Sede CDMX

A través de redes sociales, Ecobici anunció la instalación de estaciones temporales al sur de la Ciudad de México. Las estaciones permitirán que los asistentes a la inauguración del Mundial 2026 puedan hacer el último tramo del viaje en bicicleta.

En el anunció publicado en X se lee:

“¡Aviso ECOBICI! Este jueves, rueda directo a la inauguración en el Estadio Ciudad de México. Aprovecha nuestros corrales y estaciones temporales de 7:00 a 18:00 h”.

Cabe señalar que el servicio estará disponible para usuarios previamente registrados en Ecobici. Las autoridades también recordó a los usuarios que deberán asegurar el anclaje de la bicicleta.

Las cinco estaciones provisionales son:

Estación General Anaya, Tlalpan esquina con Nadadores

Corral Avenida Tlalpan, al lado de la estación 649

Estación de Tren Ligero Las Torres, en el cruce de Circunvalación y Tlalpan

Viaducto Tlalpan, afuera de la tienda Bodega Aurrerá

Canchas “Los Multis”, Tlalpan esquina Cerro San Antonio

¿Qué otras alternativas hay para llegar a la Sede CDMX?

Además de las estaciones temporales de Ecobici, los aficionados cuentan con otras opciones para llegar a la Sede CDMX.

En Metro

En primer lugar, cuentan con el Tren Ligero. Para ello deberán tomar la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México y bajar hasta la estación final Tasqueña.

De ahí deberán tomar el servicio del Tren Ligero en dirección a Xochimilco. Por último, deberán bajar en la estación Estadio Azteca del Tren Ligero.

Park & Ride

La siguiente opción es por medio del servicio Park & Ride. Con este esquema, los aficionados podrán estacionar sus vehículos en puntos especiales, donde podrán tomar los autobuses dispuestos para trasladarlos al estadio.

El gobierno proporcionará unidades de RTP o de Trolebús en función del sitio de estacionamiento. Los cinco puntos de donde saldrán los autobuses de Park & Ride son:

Auditorio Nacional

Santa Fe

Plaza Carso

Six Flags México

Parque Ecológico de Xochimilco

Autobuses asignados

Por último, los fanáticos podrán tomar autobuses designados en el servicio Ride. Estos partirán desde siete puntos de toda la Cuidad de México: