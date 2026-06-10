Conectarán Ecobici con Sede CDMX para Traslados de Última Milla

El gobierno de la Ciudad de México colocará ecobicis en puntos específicos para permitir la llegada de los fanáticos a la Sede CDMX

Colocarán ecobicis para llegar al Estadio Sede CDMXColocarán ecobicis para llegar al Estadio Sede CDMX. Foto: Cuartoscuro

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Ecobici instala estaciones temporales al sur de CDMX para facilitar el último tramo hacia el Estadio Sede. Conoce los puntos clave y alternativas de transporte. ¡No te lo pierdas!

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