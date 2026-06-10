Estudiantes de Tamaulipas Podrán Quedarse en Casa para Ver el Inicio del Mundial 2026: SET

La Secretaría de Educación en Tamaulipas informó a través de un comunicado en sus redes sociales que los estudiantes de educación básica y media superior podrán permanecer en casa para disfrutar del partido inaugural del Mundial 2026 junto a sus familias, sin que ello represente una falta escolar o afectación académica.

A través de un comunicado emitido hoy 10 de junio, la Secretaría de Educación de Tamaulipas detalló que la medida será aplicable únicamente durante la jornada del jueves 11 de junio, fecha en que se llevará a cabo el arranque del torneo internacional de futbol.

La dependencia estatal aclaró que las actividades escolares se reanudarán con normalidad el viernes 12 de junio y que todas las escuelas de Tamaulipas permanecerán abiertas y operando de manera habitual para aquellas familias que decidan que sus hijas e hijos asistan a clases conforme a su horario regular.

De acuerdo con el documento, la decisión busca que las y los estudiantes puedan compartir con sus familias un acontecimiento deportivo considerado histórico para México, al ser nuevamente sede de esta competencia internacional.

Asimismo, la SET señaló que solicitará al personal docente asignar actividades académicas a quienes opten por permanecer en casa, con el objetivo de garantizar la continuidad de los aprendizajes y evitar afectaciones al desarrollo del ciclo escolar.

Escuelas de Tamaulipas Permanecerán Abiertas

Las autoridades educativas enfatizaron que no habrá suspensión generalizada de clases, por lo que las escuelas continuarán brindando sus servicios de manera regular durante el jueves 11 de junio. La asistencia de los estudiantes quedará a consideración de madres, padres de familia y tutores, quienes podrán decidir si sus hijos acuden a los planteles o permanecen en casa para seguir la ceremonia inaugural del torneo deportivo.