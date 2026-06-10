Estudiantes de Tamaulipas Podrán Quedarse en Casa para Ver el Inicio del Mundial 2026: SET

La Secretaría de Educación de Tamaulipas informó que los estudiantes de educación básica y media superior podrán permanecer en casa para disfrutar del partido inaugural del Mundial 2026.

SET Emite Comunicado por Mundial 2026Foto: N+

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La Secretaría de Educación de Tamaulipas permite a estudiantes ver el partido inaugural del Mundial 2026 desde casa. Las clases se reanudarán el 12 de junio.

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