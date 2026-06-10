Estados Unidos Revoca Visas a Mujeres que Hacen Turismo de Parto

El gobierno de Donald Trump ha comenzado a revocar visas a personas señaladas por turismo de parto en Estados Unidos

Mujer embarazada en aeropuertoEstados Unidos se lanza contra el turismo de parto. Foto: AFP

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El gobierno de Trump combate el turismo de parto, revocando visas a quienes buscan ciudadanía automática para sus hijos. ¿Es ilegal? Conoce los detalles de esta acción.

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