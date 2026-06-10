Estados Unidos Revoca Visas a Mujeres que Hacen Turismo de Parto

El gobierno de Donald Trump se ha lanzado contra el “turismo de parto”. En esta práctica mujeres embarazadas acuden a Estados Unidos para tener a sus hijos y darles de forma automática la ciudadanía. Te explicamos si es ilegal.

El Departamento de Estado comenzó a cancelar visas a personas que incurrieron en “turismo de parto” o que lo facilitaron.

El derecho a la ciudadanía por nacimiento (jus soli, en latín) indica que cualquier persona que nazca en los Estados Unidos es ciudadano estadounidense sin importar el estado migratorio de sus padres o las condiciones de su nacimiento.

Estados Unidos busca terminar con el “turismo de parto”

En el siglo XIX, cuando la gran mayoría de colonias europeas en América buscaron su independencia, todos estos países decidieron que la ciudadanía no podía adquirirse solo por derecho de sangre, sino también por nacimiento. La razón era para atraer a migrantes desde Europa, con la garantía de que su descendencia sería ciudadana de los nuevos países.

Con la única excepción de Colombia, todos los países independientes de América se rigen por el jus soli; es decir, que basta con nacer en su territorio para considerarse ciudadano, de forma incondicional.

Sin embargo, el gobierno de Donald Trump se ha posicionado en contra del jus soli. El republicano ha propuesto, sin éxito, modificar la Decimocuarta Enmienda de la Constitución, que garantiza la ciudadanía a todas las personas que nacen en Estados Unidos.

Ahora, el Departamento de Estado busca combatir el “turismo de parto”, o también llamado “turismo de maternidad”, donde las familias tienen a sus bebés en Estados Unidos, con el fin de dotarles de la ciudadanía.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Ciudadanía por Nacimiento en EUA, el Análisis de Javier Tello

En un comunicado, el departamento a cargo de Marco Rubio dio a conocer que detectó dos redes en África y otra más en Europa que ayudaban a solicitantes a obtener visas para dotar a sus bebés de la nacionalidad estadounidense. En el comunicado se lee:

“Bajo la presidencia de Trump, el Departamento de Estado defiende la integridad de la ciudadanía estadounidense poniendo fin a las redes ilegales de turismo de maternidad”.

El gobierno de Estados Unidos habría revocado más de 100 visas en estas operaciones:

“Una visa estadounidense es un privilegio, no un derecho. El Departamento de Estado está tomando medidas en todo el mundo para detener este abuso, desmantelar las redes de turismo de maternidad y exigir responsabilidades a quienes intentan estafar a nuestro sistema”.

¿Es ilegal el turismo de parto?

El “turismo de parto” no es ilegal, no obstante Estados Unidos sí puede procesar a aquellas personas que mintieron para obtener una visa con este fin. La Oficina del Censo de los Estados Unidos calcula que indica que 26 mil bebés nacen cada año por esta vía.

Cada año se registran 3.5 millones de nacimientos anuales en Estados Unidos, por lo que estos casos representan apenas el 0.74% de todos los partos registrados.

Cabe señalar que Marco Rubio, hijo de migrantes cubanos, adquirió la nacionalidad estadounidense gracias al jus soli expresado en la Decimocuarta Enmienda. También Fred Trump, padre de Donald Trump, adquirió la ciudadanía por este método, pues su padre era un migrante alemán.