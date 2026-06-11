Se Suspenden Labores y Clases Hoy 11 de Junio: ¿Quiénes Descansan y Dónde Hay Home Office?

Se suspenden labores y escuelas hoy jueves 11 de junio gracias a la inauguración del Mundial 2026, por eso acá te decimos dónde no hay clases ni se trabaja, quiénes descansan y qué trabajadores van a poder hacer Home Office (trabajo a distancia) en México.

Desde hace varios días se anunció que no hay clases el 11 de junio 2026, luego de un decreto publicado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Ahí se establecen varias medidas administrativas en el marco de la inauguración del Mundial en la Ciudad de México, incluyendo la suspensión de escuelas. Con el transcurso de las horas, más entidades se sumaron a dicha iniciativa.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Sheinbaum Habla Sobre la Suspensión de Actividades del 11 de Junio por Inauguración del Mundial

¿Dónde no hay clases 11 de junio 2026 y qué alumnos descansan?

Lo que parecía ser una suspensión de clases solamente para estudiantes residentes en la CDMX, ahora se sumaron varios estados más que no abrirán escuelas este jueves 11 de junio por la inauguración de la Copa del Mundo. La entidades que suspenden actividades escolares son las siguientes:

CDMX : No tienen clases alumnos de escuelas públicas y privadas de preescolar, primaria, secundaria, bachilleratos y preparatorias , así como universidades , dependientes de la Secretaría de Educación Pública ( SEP ).

Edomex : Hay suspensión de clases alumnos de escuelas públicas y privadas de preescolar, primaria, secundaria, bachilleratos y preparatorias , así como universidades .

Jalisco : No hay clases para alumnos de toda la entidad y cualquier nivel educativo, ya sean de escuelas públicas o privadas.

Guerrero : La SEG anunció que se suspenden las clases para toda la comunidad educativa.

Puebla : Se suspenden clases en todos los niveles de educación pública.

Campeche : No hay clases en todos los niveles de educación básica.

Durango : Todos los alumnos de la entidad van a descansar.

Michoacán : Se suspenden escuelas para los alumnos de todos los diversos niveles educativos.

Nayarit : No hay clases en todos los planteles educativos de nivel básico.



Hoy 11 de junio no se trabaja, ¿Quiénes descansan?

Aunque en el decreto presentado por Sheinbaum se establece la suspensión de labores para este jueves 11 de junio vía presencial para poder trabajar a distancia, varias entidades ya anunciaron que darán el día inhábil a los trabajadores para que puedan disfrutar de la inauguración del Mundial 2026. Los estados que ya confirmaron feriado son estos:

Durango : El gobernador del estado, Esteban Villegas declaró inhábil el 11 de junio para trabajadores del sector público.

Zacatecas : Declaran día de asueto para trabajadores del Gobierno.

Edomex : El Poder Judicial de dicha entidad suspenderá labores en todos sus órganos.

CDMX: Se suspenden las labores en todas las oficinas públicas.

¿Dónde hay Home Office este jueves 11 de junio 2026?

La posibilidad de trabajar desde casa o a distancia este 11 de junio aplica para trabajadores del sector público y privado de la Ciudad de México, esto para promover la movilidad de las personas que planean asistir a la inauguración en el estadio.

Aunque se exhortó al sector privado a implementar el Home Office en actividades no esenciales, en una nota ya te dijimos para quiénes no aplica la suspensión actividades y sí trabajan este jueves.

AOL