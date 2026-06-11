Se Suspenden Labores y Clases Hoy 11 de Junio: ¿Quiénes Descansan y Dónde Hay Home Office?

Hoy jueves 11 de junio no hay clases ni se trabaja en varias partes de México, debido a la inauguración del Mundial 2026

Se suspenden labores y clases mañana 11 de junio 2026 quiénes descansan y dónde hay Home Office en MéxicoVario alumnos y trabajadores van a descansar este 11 de junio en México. Foto: Cuartoscuro
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