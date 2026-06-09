¿Hay Clases el 11 de Junio en Edomex? Lanzan Aviso por Inauguración del Mundial 2026

El Gobierno del Estado de México informó que, debido a la movilidad que se prevé en la Zona Metropolitana del Valle de México por la inauguración del Mundial 2026, se suspenderán las clases en instituciones de Educación Básica, Media Superior y Superior.

En un counicado, la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), informó sobre la suspensión de clases.

"El jueves 11 de junio se suspenderán las clases en escuelas públicas y privadas de todos los niveles educativos de la entidad".

¿Cuándo regresan a clases en Edomex tras inauguración del Mundial 2026?

La autoridad educativa indicó que, lo anterior, como parte de las medidas de movilidad implementadas con motivo de la inauguración de la Copa del Mundo, y evitar contratiempos en los traslados de estudiantes, docentes, madres y padres de familia.

Las actividades escolares se reanudarán de manera habitual el viernes 12 de junio, conforme a los horarios y calendarios establecidos por cada institución educativa.

La suspensión de clases en el Edomex por la inauguración del Mundial 2026 aplica para más de 4.3 millones de estudiantes de la entidad.

Publican en el DOF suspensión de clases

Este 9 de junio de 2026 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un decreto firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum con medidas especiales para la inauguración del Mundial 2026, donde se informa sobre la suspensión de clases en escuelas públicas y privadas.

En tanto, el home office se aplicará para gran parte de la Administración Pública Federal en la CDMX, salvo personal de servicios esenciales como salud, seguridad, protección civil, migración y aduanas. Sin embargo, cada estado puede aplicar sus propias medidas.

Información N+