¿Hay Clases el 11 de Junio en Edomex? Lanzan Aviso por Inauguración del Mundial 2026

Las autoridades educativas informaron que se pararán actividades debido a la movilidad prevista en la Zona Metropolitana del Valle de México por la inauguración de la Copa del Mundo

Suspenden clases Edomex 11 de junio por Mundial 2026Cuartoscuro

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¡Atención estudiantes del Estado de México! El 11 de junio se suspenden clases por la inauguración del Mundial 2026. Prepárense para el regreso el 12 de junio.

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