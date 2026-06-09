Así Puedes Ir al Estadio Desde el Centro o el Aeropuerto de Guadalajara en Transporte Público

El Mundial de Futbol 2026 está cada vez más cerca y, te explicamos cómo llegar a la Sede Guadalajara en transporte público, tomando como referencia el centro de la Perla Tapatía y el Aeropuerto Internacional de Guadalajara.

Así puedes llegar a la Sede Guadalajara en camión

Nuestro primer punto de partida será el centro de Guadalajara, específicamente en Plaza de la Liberación. Desde aquí tienes la opción de tomar la Línea 2 del Tren Ligero en Plaza Universidad y posteriormente te bajarás en la estación Juárez.

A partir de este punto caminarás hasta Juan N. Cumplido, donde tomarás el camión de la ruta C109. El trayecto dura aproximadamente 43 minutos, así que tómalo en cuenta. Te bajarás en El Bosque y después caminarás hasta la Sede Guadalajara por 19 minutos.

Otra ruta, pero con más transbordos es la siguiente: Toma la Línea 3 y transborda la Línea 2, donde bajarás hasta Jocotán y,de ahí, en Ciudad Granja, tomarás el camión C110. Terminará tu trayecto en avenida Vallarta Eje Poniente. Posteriormente caminarás a la Sede Guadalajara.

Otra alternativa es tomar la Línea 3 hasta la estación Periférico Belenes, transbordar la ruta T01 o bien, Mi Macro Periférico y bajarte en la estación que tiene el nombre Estadio Chivas. Ojo, toma en cuenta que también en esta alternativa tendrás que caminar hasta el recinto por aproximadamente 19 minutos.

¿Cómo le hago desde el Aeropuerto Internacional de Guadalajara?

Para aquellos que vienen desde el Aeropuerto de Guadalajara tendrán la opción de tomar la línea 5, que entró en servicio desde el pasado 4 de junio. Esta cuenta con 9 estaciones:

Aeropuerto

San José del Quince

La Piedrera

La Gigantera

Las Pintitas

Las Torres

Parque Montenegro

Las Liebres

Carretera a Chapala

Además tiene 3 rutas troncales y una de ellas, 01-A, te llevará directo a la Sede Guadalajara. Opera desde las 3:30 de la mañana hasta las 22:30 horas, y su tarifa es de 11 pesos, igual que todas las rutas anteriores.

Otra manera de llegar sería a través de un taxi de plataforma, sin embargo, gastarías más en el pasaje, así que tómalo en cuenta.



