Así Puedes Ir al Estadio Desde el Centro o el Aeropuerto de Guadalajara en Transporte Público

Llegar a la Sede Guadalajara sí es posible en transporte público; aquí te decimos cómo hacerlo sin perderte en el proceso.

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Llega al estadio sin complicaciones desde el centro o el aeropuerto. Conoce las rutas de transporte público y no te pierdas este evento deportivo.

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