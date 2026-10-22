Sociedad

Alpinistas Reportan Presuntos Asaltos en el Pico de Orizaba, Veracruz

Luego de que un grupo de personas fue atacados con aparentes ponchallantas, las excursiones al volcán han sido suspendidas

Alpinistas Reportan Presuntos Asaltos en el Pico de Orizaba, VeracruzLos alpinistas piden que haya mayor vigilancia en la zona montañosa. Foto: Google Maps | Diana Lizette Ramírez Benavides

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Asaltos en el Pico de Orizaba ocasionan suspensión de excursiones. Alpinistas hacen un llamado a no normalizar la violencia.

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