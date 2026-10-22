Alpinistas Reportan Presuntos Asaltos en el Pico de Orizaba, Veracruz

En redes sociales, montañistas confirman la cancelación de excursiones al Pico de Orizaba, ya que durante el fin de semana pasado, un grupo de excursionistas fue asaltado presuntamente con poncha llantas.

Alejandro Montano, un instructor de la zona de las Altas Montañas, indica que la respuesta ante estos conatos de violencia no debe ser ausentarse de la montaña, ya que de hacerlo, este tipo de actos se comenzarían a normalizar y serían más frecuentes.

"Ya hay situaciones de inseguridad pública si hoy permitimos eso, ¿Qué otro espacio público ya no vamos a poder visitar producto de la inseguridad pública que se vive en el estado de Veracruz y en el país?" -dijo Alejandro Montano

Alpinistas y deportistas hacen el llamado a las autoridades para que sea resguardada la seguridad de quienes realizan este tipo de actividades deportivas y piden que haya mayor vigilancia en la zona.

"Es decir, ya no voy a la montaña porque me asaltan. Por otro lado, el campo deportivo es hora de que los clubes se estén organizando para poder solicitar apoyo y que tengamos mayor vigilancia." -recalcó el instructor