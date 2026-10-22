Trabajadores del IMSS Anuncian Gran Marcha Nacional el 30 de Octubre: 'Se Va a Parar el País'

Los trabajadores del Seguro Social anunciaron este día durante su jornada de movilizaciones que el próximo viernes 30 de octubre harán una megamarcha en el país en demanda de que sus exigencias como mejoras laborales se cumplan.

En tanto, advirtieron que sus marchas seguirán, por lo que anunciaron nuevos bloqueso este jueves en diferentes puntos de la capital del país.

Antes del arranque de la movilización de este miércoles, Rafael Soto, vocero de la disidencia del sindicato del IMSS, dijo que la nueva megamarcha será el 30 de octubre, y que se replicará en todo el país. También indicó que se realizará una Asamblea Nacional el sábado 31 de octubre.

Hoy, el director del IMSS, Zoé Robledo, en acuerdo con el Sindicato Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), anunció un aumento al salario del 8% frente al 6.8% de la oferta anterior. Sin embargo, los trabajadores lo rechazaron, ya que ellos piden el 10%. De acuerdo con algunos empledos del Seguro Social, de aceptar el 8% representaría un aumento de 300 o 400 pesos.

4% al salario tabular, es decir, al sueldo base.

4% a la ayuda para el pago de renta de casa habitación.

Las demandas de los trabajadores del IMSS:

Aumento salarial de 10%: exigen un incremento directo al salario tabular, frente al 4% planteado en la propuesta sindical, frente al 2.9% de la oferta anterior.

Restitución del Régimen de Jubilaciones y Pensiones, piden recuperar este esquema de retiro.

Eliminación de las Afores: plantean cambios al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores.

Contratación de más personal: solicitan cubrir vacantes y atender el déficit de trabajadores en hospitales y clínicas.

Abasto suficiente de medicamentos e insumos: denuncian carencias de materiales y equipo necesarios para atender a los pacientes.

Mejores condiciones laborales: piden instalaciones adecuadas, mantenimiento y seguridad.

Destitución del líder sindical Rafael Olivos Hernández: cuestionan su gestión y exigen su salida de la dirigencia del Sindicato.

Congreso nacional extraordinario: solicitan convocar a este encuentro para discutir sus inconformidades sindicales.

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