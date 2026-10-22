Movilidad

Trabajadores del IMSS Anuncian Gran Marcha Nacional el 30 de Octubre: 'Se Va a Parar el País'

Este día, durante su jornada de movilizaciones, el vocero de los trabajadores del sector salud informó que seguirán las protestas, entre ellas, otra gran marcha

Nueva Marcha de trabajadores del IMSS el 30 de octubreCuartoscuro
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