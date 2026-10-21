Aumento Salarial IMSS: Qué Es el Tabulador y Por Qué la Nueva Propuesta Genera Rechazo

El Tabulador Salarial del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es el documento oficial que establece de manera exacta cuánto debe ganar cada trabajador que labora dentro del Seguro Social o el salario bajo el cual las empresas tabulan las cotizaciones según las categorías vigentes.

Se asocia al contrato colectivo entre el IMSS y su sindicato (SNTSS), fijado con los sueldos brutos de cada puesto, esto quiere decir que es antes de aplicar impuestos o descuentos.

El sueldo neto en cambio es el dinero que efectivamente llega a la cuenta bancaria del empleado tras restar las retenciones obligatorias de ley.

Se distingue entre el salario directo al puesto y los conceptos adicionales, bonos o prestaciones ajenos al sueldo base.

Cuando se menciona que hay un aumento al salario tabular es el más codiciado por la base trabajadora, porque impacta directamente en el cálculo de aguinaldos, primas vacacionales y jubilaciones, a diferencia de los incrementos en prestaciones.

Esta es la explicación paso a paso de qué es Tabulador Salarial del IMSS, cómo se integra y su funcionamiento.

Identificar la categoría y el nivel de jerarquía

El tabulador se divide estrictamente por categorías de puestos. Cada empleado está asignado a un rol específico con base en sus responsabilidades, profesión y nivel de especialización.

Por ejemplo: No percibe lo mismo un auxiliar de servicios administrativos, un residente médico, o un cirujano maxilofacial.

Determinación del sueldo tabulado (sueldo base)

Esto se refiere a la cuota fija asignada en el contrato para cada puesto en particular. Este monto representa el ingreso bruto de nómina antes de impuestos y antes de que se le sumen otras prestaciones extraordinarias o variables.

Los rangos son estándar para asegurar la equidad interna, de que dos personas en el mismo puesto y jornada ganen lo mismo.

Integración de prestaciones contractuales

Al sueldo que viene en el tabulador se le debe calcular el Salario Base de Cotización (SBC). Esto se hace sumando las partes proporcionales de:

Aguinaldo.

Prima vacacional.

Otras percepciones fijas estipuladas por el contrato del IMSS.

Para obtener el SBC fijo, se multiplica el salario diario del tabulador.

Se debe tener en cuenta que el tope máximo para cotizar ante el IMSS está fijado en 25 UMAs (Unidad de Medida y Actualización).

Los tabuladores salariales del IMSS se revisan de manera bienal (cada dos años) o anual a través de las negociaciones contractuales entre el Instituto y el Sindicato (SNTSS) para ajustarse a la inflación o incrementos salariales decretados.

Los trabajadores del IMSS han rechazado la nueva propuesta gubernamental de 8% (4% al salario tabular y 4% a prestaciones), porque exigen un incremento directo del 10% al salario tabular, además de resolver el abasto de insumos y otras demandas laborales.

Integrantes del Comité de Movilización y trabajadores disidentes tachan la oferta actual de "raquítica" o "burla" frente a la inflación y el costo de vida.

El director del IMSS, Zoé Robledo, dijo que la propuesta anterior de incremento no era suficiente y se mejoró.

"Este incremento escucha a los trabajadores que en la consulta convocada por el sindicato expresaron que la propuesta anterior no era suficiente y la mejoramos", afirmó Robledo en conferencia de prensa.

Apenas el 15 de octubre, los trabajadores votaron en contra de la propuesta inicial del 6.8%, en medio de protestas en la Ciudad de México para exigir un incremento al salario base.

El funcionario aseguró que el nuevo aumento es financieramente "viable" gracias a ahorros en el gasto, mejoras en los procesos de compra y contratación, así como mayores ingresos del IMSS.

Robledo destacó que es la segunda vez en 14 años que el incremento al salario base alcanza el 4% y sostuvo que esta cifra supera la inflación, lo que permitirá mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores.

Además, anunció un plan de basificación para otorgar plazas permanentes a 10 mil 939 empleados del IMSS, entre ellos personal médico, de enfermería y de otros servicios contratado durante la pandemia de COVID-19.

También adelantó que el IMSS prevé realizar 31 mil cirugías adicionales en turnos nocturnos y fines de semana para reducir los tiempos de espera en procedimientos como operaciones de cataratas, prótesis de rodilla y cadera, hernias y vesícula.

Robledo anunció además que se ampliará de 72 horas a 30 días la vigencia de las recetas médicas y que se habilitará una plataforma para reportar la falta de medicamentos.

Estas medidas, agregó, forman parte de un plan integral para mejorar las condiciones de trabajo y la atención a los pacientes que será presentado esta semana al Consejo Técnico del IMSS.

HVI