Sociedad

Aumento Salarial IMSS: Qué Es el Tabulador y Por Qué la Nueva Propuesta Genera Rechazo

Los trabajadores del IMSS rechazaron este día la nueva propuesta gubernamental del 8% de aumento a su salario

Sueldos del IMSS: ¿Qué Es el Tabulador Salarial y Por Qué Trabajadores Rechazan Propuesta del Gobierno?Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Foto: EFE
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