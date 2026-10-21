Choque de Patrulla contra Cuatro Vehículos Deja Tres Lesionados en Tlaxcala

Una patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Tlaxcala estuvo involucrada en un aparatoso accidente contra cuatro vehículos particulares, el cual dejó tres personas lesionadas.

El percance ocurrió en el entronque a Ocotlán, sobre la carretera Tlaxcala-Chiautempan, cuando los policías se dirigían a atender un reporte del 911 sobre la presencia de hombres armados.

La unidad oficial chocó contra una camioneta y posteriormente impactó a otros tres automóviles que esperaban el cambio de semáforo para incorporarse al Boulevard Revolución.

Los paramédicos atendieron a tres personas que resultaron lesionadas y las trasladaron a un hospital. Los conductores afectados señalaron que los policías presuntamente conducían bajo los efectos del alcohol, versión que no ha sido confirmada por las autoridades.

El accidente provocó afectaciones en el tramo carretero durante un tiempo aproximado de dos horas, mientras peritos realizaron las diligencias para determinar responsabilidades.

Con información de Genaro Zepeda

GMAZ