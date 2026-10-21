Accidentes

Choque de Patrulla contra Cuatro Vehículos Deja Tres Lesionados en Tlaxcala

La unidad oficial se impactó con las demás mientras esperaban la luz verde del semáforo ubicado a la altura del Boulevard Revolución

Accidente Choque Patrulla Cuatro Vehículos Tres Lesionados Carretera Tlaxcala ChiautempanEl accidente se originó a la altura del Boulevard Revolución. Foto: Alexis P. González

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Accidente en Tlaxcala: patrulla impacta cuatro autos en el Boulevard Revolución. Tres personas lesionadas y posible alcohol involucrado. Más detalles.

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