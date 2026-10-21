Accidentes

Muere Motociclista en Carretera de Veracruz; Su Cuerpo Terminó en la Banqueta

El cuerpo del hombre quedó varios metros alejado de la unidad tras el impacto. Ocurrió a la altura del poblado Puerto Rico

Muere motociclista en la Xalapa-Coatepec.Muere motociclista en la Xalapa-Coatepec. Foto: Ramiro González

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Motociclista pierde la vida en Veracruz tras ser embestido en la carretera. El vehículo responsable huyó.

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