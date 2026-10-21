Muere Motociclista en Carretera de Veracruz; Su Cuerpo Terminó en la Banqueta

Un motociclista perdió la vida sobre la carretera Xalapa-Coatepec vía Trancas, a la altura del poblado Puerto Rico. Se desconoce la identidad del hombre fallecido.

Los primeros reportes indican que el conductor de la moto fue embestido por un vehículo que se dio a la fuga, quedando el cuerpo a orilla de la carretera, cerca de la venta de macetas de flor de cempasúchil.

Hasta el punto arribaron paramédicos en una ambulancia de Bomberos de Coatepec quienes confirmaron que el joven ya no contaba con signos vitales.

La vialidad fue parcialmente cerrada en espera de peritos de Fiscalía, tras los hechos ocurridos este miércoles. Se desconoce qué tipo de unidad impactó al motociclista, ya que no hay personas detenidas como responsables del fallecimiento del hombre.