Motociclista Arrolla a Perro y Provoca Choque Entre Autos en Veracruz

Un motociclista que circulaba sobre la avenida Fidel Velázquez en la zona norte del municipio de Veracruz, no alcanzó a esquivar a un perro que atravesaba y terminó atropellándolo, quitándole la vida al instante.

El hecho que se dio a la altura del parque “La Pinera” con dirección al centro de la ciudad. Se registró durante la mañana de este miércoles, y ocasionó además un percance entre dos autos particulares.

El dueño de la moto se detuvo para retirar el cuerpo del perro hacia la banqueta, cuando dos conductores al ver el caso terminaron chocando por alcance, dejando daños materiales leves.

El motociclista se retiró del punto, dejando al canino y a los involucrados en el siniestro, por lo que arribó tránsito municipal para deslindar responsabilidades.

Finalmente, el perrito fue dejado sobre la banqueta, en espera de que alguna instancia lo movilizara para darle sepultura.