Accidentes

Motociclista Arrolla a Perro y Provoca Choque Entre Autos en Veracruz

Esto ocurrió en el bulevar Fidel Velázquez en la zona norte del estado. Tránsito municipal arribó para deslindar responsabilidades

Motociclista atropella y mata a perro en bulevar Fidel Velázquez.Motociclista atropella y mata a perro en bulevar Fidel Velázquez. Foto: N+

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Motociclista arrolla a un perro en el bulevar Fidel Velázquez, desencadenando un choque entre autos.

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