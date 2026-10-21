"Soy Libre Internacionalmente", Dice Emma Coronel, Tras Seis Años de Proceso Legal en EUA

Emma Coronel Aispuro, esposa de Joaquín 'El Chapo' Guzmán, aseguró que concluyó su periodo de libertad condicional en Estados Unidos y que sus problemas legales en ese país terminaron, seis años después del inicio del proceso judicial en su contra.

Durante una transmisión en vivo en la plataforma Kick, la exreina de belleza afirmó que un juez federal determinó terminar anticipadamente la supervisión judicial que debía cumplir hasta 2027.

“Mis problemas legales, mi situación legal que empezó hace seis años, han terminado. No más probatoria, no más problemas legales. Soy libre internacionalmente”, declaró Coronel ante sus seguidores.

Según su versión, las autoridades estadounidenses revisaron su comportamiento durante el periodo de libertad supervisada y determinaron que podía concluirlo un año antes de lo previsto.

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De acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense, Coronel se declaró culpable en junio de 2021 de tres cargos relacionados con la conspiración para el tráfico de drogas, el lavado de dinero y las transacciones con bienes de un narcotraficante designado por las autoridades.

El 30 de noviembre de ese año, un juez federal la sentenció a 36 meses de prisión, seguidos de cuatro años de libertad supervisada. Además, se ordenó el decomiso de un millón 499 mil 970 dólares.

La investigación también señaló su participación en actividades del crimen organizado y en la planeación de la fuga de Joaquín Guzmán Loera del penal del Altiplano, en México, en julio de 2015.

Coronel salió de prisión el 13 de septiembre de 2023 y quedó sujeta al periodo de supervisión establecido en su sentencia.

En enero de 2026, la defensa de Coronel solicitó ante una corte federal de Washington D. C. que concluyera anticipadamente su libertad supervisada.

Entre los argumentos estaban el cumplimiento de sus obligaciones judiciales, su comportamiento durante la supervisión y las dificultades que las restricciones representaban para desarrollar su carrera profesional.

La abogada Mariel Colón también señaló que los permisos judiciales para viajar y atender compromisos laborales podían complicar la participación de su clienta en distintas oportunidades de trabajo.

PT