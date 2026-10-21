Cristiano Ronaldo Manda Emotivo Mensaje a Kvaratskhelia tras Lesión

Durante el partido PSG vs Barcelona de la tercera fecha en la Fase de Liga de la UEFA Champions League, el atacante georgiano Kvicha Kvaratskhelia sufrió una dura lesión. Alrededor del minuto 59, el jugador del cuadro parisino se tuvo que ir de la cancha sin poder salir por su propio pie, lo cual encendió las alarmas del estratega Luis Enrique.

Tras las pruebas médicas, el club de la capital francesa informó que Kvaratskhelia sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, por lo que tendrá que ser intervenido quirúrgicamente en los próximos días. Aunque no se especificó un tiempo aproximado para su regreso, se espera que su recuperación lo aparte de las canchas durante el resto de la temporada.

A través de un posteo en su cuenta oficial de Instagram, Kvaratskhelia lanzó un comunicado en el que aseguró que está preparado para afrontar su proceso de recuperación. "Estoy listo para atravesar estos meses con esfuerzo, dolor y lágrimas. Sé que debo regresar más fuerte por mi gente, que siempre me apoya; no los decepcionaré, lo prometo. Gracias a todos por su apoyo, nos vemos pronto", fueron las palabras del georgiano.

Cristiano Ronaldo envió mensaje a Kvaratskhelia

En el pasado, Kvicha Kvaratskhelia ha declarado públicamente que Cristiano Ronaldo es su gran ídolo y cuando tuvo la oportunidad de enfrentarlo a nivel de selecciones, tuvo un gran gesto con el astro portugués. En aquel enfrentamiento entre Georgia y Portugal de la Euro 2024, la selección de 'Kvara' se impuso al combinado lusitano en un triunfo histórico.

Kvaratskhelia, que anotó uno de los goles, prefirió ir a saludar y consolar a su ídolo antes de festejar con el resto de sus compañeros y ahora el 'Bicho' devolvió el detalle con un emotivo mensaje en la publicación del georgiano.

"Las batallas más duras en el futbol son a menudo las que nadie ve. Conozco ese sentimiento, Kvara. pero nunca olvides lo que te trajo tan lejos, y no dejes que un momento difícil te haga dudar de lo lejos que puedes llegar. Manten el fuego encendido. Lo mejor está por venir", escribió Cristiano Ronaldo.