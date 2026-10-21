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Cristiano Ronaldo Manda Emotivo Mensaje a Kvaratskhelia tras Lesión

El atacante georgiano se lesionó durante el partido del PSG vs Barcelona en la Champions League y se perderá el resto de la temporada

Kvicha Kvaratskhelia durante un partido de Champions League con el PSGKvicha Kvaratskhelia durante un partido de Champions League con el PSG | Foto: Reuters

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