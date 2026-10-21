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Ilusionan a ‘Checo’ Pérez ‘Nuevos Proyectos Fuera del Automovilismo’ y Agradece a la F1

El piloto mexicano aseguró que lleva buena relación con Max Verstappen por todos los años que fueron compañeros

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'Checo' Pérez Habla en Exclusiva para N+ de su Familia y sus Amigos en la F1

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Sergio ‘Checo’ Pérez comparte su gratitud hacia la F1 y su afición, mientras planea pasar más tiempo con su familia y explorar nuevos proyectos fuera del automovilismo.

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