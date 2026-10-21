Ilusionan a ‘Checo’ Pérez ‘Nuevos Proyectos Fuera del Automovilismo’ y Agradece a la F1

Sergio ‘Checo’ Pérez agradeció a la afición mexicana por el apoyo que le han dado durante el transcurso de su carrera en la Fórmula 1 (F1), y ahora como piloto de Cadillac, su nuevo equipo.

En entrevista exclusiva con Danielle Dithurbide en Despierta, un noticiero de N+, el piloto originario de Guadalajara, Jalisco, aseguró que quiere disfrutar de los últimos grandes premios de la F1 antes de su retiro, que aún no está definido, pero sí cerca.

“Quiero agradecerle a toda la afición que ha sido increíble conmigo desde que me fui, bueno, desde que estuve en la Fórmula 1, pero cuando me fui, cómo me extrañaron y cuando volví, lo involucrados que han estado conmigo a lo largo de todos estos años, es algo que siempre les voy a estar agradecido y bueno, quiero disfrutar de estos últimos grandes premios juntos, de acordarnos, porque al final estamos haciendo historia”, dijo.

‘Checo’ Pérez, con ilusión de nuevos proyectos fuera del automovilismo

‘Checo’ Pérez también compartió que en el tiempo que estuvo ausente en el mundo del automovilismo pasó tiempo “increíble” con sus hijos, disfrutando y viajando.

“Mis hijos ya están en edades donde quiero pasar más tiempo con ellos. Tengo mucha ilusión de nuevos proyectos fuera del automovilismo”, refirió.

El piloto dijo estar agradecido con el deporte, en especial con la F1, ya que le ha dado todo, algo que ni en sueños hubiera imaginado.

“Ha sido increíble mi carrera ¿no? Porque nadie me ha regalado nada, todo me lo he ganado desde el día uno y lo que he aprendido en esta carrera, sin duda, que me va a dejar muchísimo por delante después de la Fórmula 1 y que en lo que haga tenga toda esta experiencia que he podido conseguir en la Fórmula 1 y desde antes”, destacó.

El mexicano recordó cómo lo recibieron sus amigos, en especial los latinos, cuando se incorporó a la F1 con Cadillac.

“Siempre con los latinos, en general, siempre hay muy buena onda y bueno, muy divertido también de regresar (…) Nunca nos pudimos despedir, pero bueno, ya estamos de vuelta trabajando otra vez, aunque no estemos en el mismo equipo, nos vemos mucho y en general lo he disfrutado bastante".

‘Checo’ Pérez dijo que aunque son competidores en la pista lleva muy buena relación con el canadiense Lance Strulovitch, el español Fernando Alonso, el argentino Franco Alejandro Colapinto, e incluso con Max Verstappen por todos los años que fueron compañeros.

Con información de N+

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