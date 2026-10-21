Nuevo Ciclón en el Pacífico: Se Forma Depresión Tropical y Evolucionará a la Tormenta Vance

La mañana de este miércoles se formó la depresión tropical Veintidós-E al sur de las costas de Guerrero, y de acuerdo con los pronósticos actuales, se convertirá en la tormenta Vance esta misma tarde.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Centro Nacional de Huracanes estadounidense (NHC, por sus siglas en inglés) detallaron que el nuevo ciclón se desarrolló en el océano Pacífico, el cual sigue con mucha actividad debido a la presencia del evento climatológico El Niño.

El NHC advirtió en redes sociales sobre el pronóstico de intensificación rápida de la depresión tropical.

A las 09:00 horas, el fenómeno meteorológico se ubicó a 825 kilómetros (km) al sur de Acapulco, Guerrero, y a mil 185 km al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), organismo de la Conagua, por el momento no afecta al territorio mexicano debido a su distancia.

Según la trayectoria prevista, la depresión tropical se convertirá esta misma tarde en tormenta e incluso los siguientes días será un huracán mayor, de categoría 3:

21 de octubre, 18:00 horas: Tormenta tropical, a 790 km al sur-suroeste de Punta Maldonado, Guerrero.

22 de octubre, 18:00 horas: Huracán categoría 1, a 775 km al sur-suroeste de Punta Maldonado.

23 de octubre, 06:00 horas: Huracán categoría 2, a 750 km al sur-suroeste de Técpan de Galeana, Guerrero.

23 de octubre, 18:00 horas: Huracán categoría 3, a 690 km al sur-suroeste de Técpan de Galeana.

24 de octubre, 06:00 horas: Huracán categoría 2, a 610 km al sur-suroeste de Técpan de Galeana.

25 de octubre, 06:00 horas: Huracán categoría 2, a 475 km al sur-suroeste de Punta San Telmo, Michoacán.

26 de octubre, 06:00 horas: Huracán categoría 2, a 415 km al sur-suroeste de Manzanillo, Colima.

Cuando evolucione a la tormenta Vance, se convertirá en el sistema con nombre número 20 de la actual temporada de ciclones 2026 en el Pacífico.

Antes se formaron nueve tormentas tropicales (Amanda, Boris, Cristina, Douglas, Elida, Hernan, Iselle, Julio y Norbert); dos huracanes menores de categorías 1 o 2 (Fausto y Marie), y ocho huracanes mayores de categorías 3, 4 o 5 (Genevive, Karina, Lowell, Odalys, Polo, Rachel, Simon y Trudy).

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SPB