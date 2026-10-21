Tiempo

Supertifón Champi Se Convierte en la Tormenta Más Fuerte de la Tierra: Esta Es su Ubicación

El ciclón tropical mantiene en alerta a Filipinas; podría generar daños en viviendas, cortes de luz y afectaciones considerables en algunos cultivos

Vista de alta resolución del supertifón Champi captada por NOAA-20. Foto: X @CIRA_CSUVista de alta resolución del supertifón Champi captada por NOAA-20. Foto: X @CIRA_CSU
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+