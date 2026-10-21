Supertifón Champi Se Convierte en la Tormenta Más Fuerte de la Tierra: Esta Es su Ubicación

El supertifón Champi alcanzó su máxima intensidad este miércoles frente al norte de Filipinas, con vientos sostenidos de 215 kilómetros por hora (km/h) y rachas de hasta 265 km/h, según la Agencia Meteorológica filipina (PAGASA).

Aunque expertos en meteorología indicaron que el ciclón tropical incluso alcanzó vientos máximos sostenidos de 297 km/h, lo que lo convirtió en la tormenta más fuerte de la Tierra en 2026, en un empate con el supertifón Sinlaku, por la velocidad del viento.

Anoche, los especialistas indicaron que Champi posiblemente había alcanzado la intensidad teórica máxima que una tormenta con un núcleo interno tan grande como el suyo puede lograr en el planeta.

Ante la presencia del poderoso ciclón, en el norte de Filipinas las autoridades elevaron la alerta por vientos y advirtieron olas de hasta 9 metros.

Cargando contenido de X...pic.twitter.com/arrqKykA9P — NMás (@nmas) Cargando...

A las 10:00 hora local, el ciclón, conocido localmente como Rosal, registró rachas de viento máximas de 265 km/h y se encontraba a unos 845 kilómetros al este de Luzón (norte del país), tras reforzarse en las últimas horas y alcanzar su "pico de intensidad", detalló un boletín de PAGASA.

El supertifón motivó la víspera alertas de nivel 1, pero este día las autoridades elevaron el nivel al 2 en la provincia de Batanes.

Este nivel prevé vientos de entre 62 y 88 km/h en un plazo de 24 horas, lo que según la agencia supone una amenaza "de menor a moderada", con posibles daños en viviendas, cortes de luz y daños considerables en algunos cultivos.

El nivel 1 se mantiene en el extremo norte del archipiélago, donde se verán afectadas las provincias de Cagayan -que incluye a las islas Babuyan-, Ilocos Norte y Apayao.

Cargando contenido de X...pic.twitter.com/arrqKykA9P — NMás (@nmas) Cargando...

El reporte advirtió que las olas provocadas por el tifón alcanzarán los 9 metros frente a Batanes y las islas Babuyan, y hasta 4.5 en el este de las Bisayas, por lo que se pidió a las embarcaciones permanecer en puerto.

Añadió que en el norte de Luzón también se esperan lluvias hasta el viernes, con riesgo de inundaciones localizadas y deslizamientos de tierra.

El organismo previó que el supertifón empiece a debilitarse esta misma tarde, que baje a categoría de tifón el jueves y a tormenta tropical severa el domingo, ya fuera del área filipina.

SPB