Accidentes

Abandonan Auto Chocado y Volcado en la Autopista Veracruz-Cardel

La unidad quedó atravesada en la vía de circulación y obligó a reducir el paso de las unidades que salían del puerto en sentido sur a norte

Conductor huye tras volcar su auto en la autopista Veracruz-CardelConductor huye tras volcar su auto en la autopista Veracruz-Cardel. Foto: N+

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Un sedán blanco volcado y destrozado bloquea la autopista Veracruz-Cardel. El conductor desapareció tras el accidente

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