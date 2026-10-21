Abandonan Auto Chocado y Volcado en la Autopista Veracruz-Cardel

Un automóvil volcado fue abandonado sobre la autopista Veracruz-Cardel, prácticamente pasando el fraccionamiento Colinas de Santa Fe, al norte de este municipio de Veracruz.

Los primeros reportes indican que se trata de un vehículo sedán color blanco, el cual se encuentra prácticamente destrozado de la parte de frontal. Se ve que se voló una de sus llantas y quedó obstruyendo lo que es el carril de baja velocidad.

Todo indica que el conductor perdió el control de la unidad, impactándose contra el muro de contención que se encuentra en el carril de alta velocidad. En ese punto quedaron esparcidos pedazos del muro de concreto y también parte de la malla.

Derivado de este fuerte impacto habría volcado unos metros más adelante. De acuerdo los datos recabados en el lugar de los hechos, personal de auxilio de esta autopista Veracruz-Cardel, dio a conocer que se desconoce el paradero del conductor o los tripulantes del vehículo siniestrado.

Cabe mencionar que quienes transitan por este tramo de la autopista se encontrarán con la reducción de carriles debido a este percance bastante aparatoso.

De hecho, el personal de auxilio mencionaba la posibilidad de que hubiera salido de la unidad el conductor, por ello se inició una búsqueda en la zona entre los matorrales a un costado de la carretera. Sin embargo, no se logro dar con su paradero, considerando que posiblemente haya dejado abandonada la unidad tras el incidente.