Seguridad

Colectivo Localiza Restos Humanos en Comunidad de Matamoros, Coahuila

La exploración de la fosa se inició después de una llamada anónima con la que se logró ubicar

La exploración de la fosa se inició después de una llamada anónima con la que se logró ubicarLos restos localizados podrían pertenecer a por lo menos una persona. Foto: N+

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Los restos localizados podrían pertenecer a por lo menos una persona

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