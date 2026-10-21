Colectivo Localiza Restos Humanos en Comunidad de Matamoros, Coahuila

El Colectivo Voz que Clama Justicia por Personas Desaparecidas logró recuperar restos humanos pertenecientes a por lo menos una persona, durante la exploración de una fosa realizada este lunes 19 de octubre en una comunidad rural ubicada al norte de Matamoros, Coahuila.

La coordinadora de la organización, Lucy López Castruita, informó que el punto de búsqueda fue localizado gracias a un reporte anónimo que alertó sobre la posible presencia de restos humanos en esa zona, lo que permitió iniciar los trabajos de exploración en el lugar.

Señaló que, de acuerdo con los primeros indicios, los restos podrían datar de hace varios años. Asimismo, indicó que las labores de búsqueda continuarán durante el resto de la semana, con el objetivo de revisar el área y determinar si existen más piezas en el sitio, en coordinación con personal de la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC), que participa en las diligencias correspondientes.