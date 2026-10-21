Seguridad

Hallan Cuerpo de Hombre en el Faro de la Playa Bagdad en Matamoros, Tamaulipas

Las autoridades ya realizan las investigaciones correspondientes a fin de establecer su identidad

Hallan Cuerpo de Hombre en el Faro de la Playa Bagdad en Matamoros, TamaulipasHallan Cuerpo de Hombre en el Faro de la Playa Bagdad en Matamoros, Tamaulipas. Foto: N+

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Un hombre fue encontrado sin vida en el faro de Playa Bagdad, Matamoros. Vestía un short naranja. Las autoridades buscan identificarlo.

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