Hallan Cuerpo de Hombre en el Faro de la Playa Bagdad en Matamoros, Tamaulipas

Un hombre fue localizado en el faro de la boca del río en la playa Bagdad de Matamoros; el masculino estaba suspendido de una cuerda. Según testigos, la persona habría sido vista caminando por la orilla de la playa la semana pasada antes de que ingresara el frente frío.

También señalaron que, en ese momento, el individuo vestía un short naranja y llevaba los zapatos en la mano. Según su relato, actualmente llevaría el mismo short debajo del pantalón de mezclilla.

Tras el reporte, al sitio acudieron paramédicos voluntarios, quienes confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales.

El hombre tenía una edad aproximada de entre 40 y 50 años, era de tez morena y complexión delgada.

Elementos de la Policía Investigadora y personal de Servicios Periciales se hicieron cargo de las diligencias correspondientes y del levantamiento del cuerpo, a fin de continuar con las investigaciones y establecer su identidad.