Demandan en EUA al Abogado y al Contador de Epstein; los Acusan de Encubrir Tráfico Sexual

El fiscal general de Nuevo México presentó este miércoles una demanda contra Darren Indyke y Richard Kahn, abogado y contador de Jeffrey Epstein, respectivamente, a quienes acusó de ocultar su operación de tráfico sexual.

Específicamente, el fiscal general Raúl Torrez acusó a los dos hombres de estar al tanto de los abusos sexuales a niñas y mujeres jóvenes en el rancho Zorro de Epstein, cerca de Santa Fe.

Ante ello, presentó la demanda con la cual busca impedirles que acepten cualquier pago del patrimonio del financiero.

Darren Indyke, quien trabajó como abogado de Epstein durante aproximadamente dos décadas, ha testificado ante un comité del Congreso al igual que Richard Kahn que desconocía los abusos.

En agosto de 2019, Jeffrey Epstein se suicidó en una cárcel federal de la ciudad de Nueva York, donde esperaba juicio por cargos de tráfico sexual.

Por este caso, su exnovia y colaboradora cercana, Ghislaine Maxwell, cumple una condena de 20 años de prisión tras ser declarada culpable en 2021 de tráfico sexual en Nueva York.

En su juicio, los testigos alegaron que ella y Epstein habían abusado sexualmente de mujeres en su rancho de Nuevo México.

SPB