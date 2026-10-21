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Muere Mujer por Mordida de Tiburón: Testigos Narran Cómo Fue el Ataque en Cabo Oriental

El ayuntamiento informó que la playa donde ocurrió el trágico hecho fue cerrada hasta nuevo aviso

Un tiburónTiburones. Foto: Especial

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Impactante ataque de tiburón en Cabo Oriental deja una víctima mortal. Las autoridades cierran playas cercanas. Descubre más sobre este trágico suceso y sus consecuencias.

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