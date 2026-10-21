Muere Mujer por Mordida de Tiburón: Testigos Narran Cómo Fue el Ataque en Cabo Oriental

Una mujer de 65 años falleció tras sufrir el ataque de un tiburón frente a la costa de la provincia sudafricana del Cabo Oriental ayer martes, informó la emisora estatal SABC.

Un testigo declaró a la cadena pública que la mujer estaba nadando con un grupo poco después de las 8 de la mañana (hora local) cuando dio señales de que tenía problemas.

"Todos nos dimos cuenta de que la había mordido un tiburón y de que se encontraba en muy mal estado", refirió.

"Las mordeduras eran muy graves, pero solo había dos: una en el muslo y otra en la parte superior del brazo", relató otro testigo.

Según él, la mujer fue trasladada a la orilla, donde se certificó su fallecimiento en la playa.

Cierran playas por ataque de tiburón

La autoridad local indicó en una publicación en redes sociales que se había producido un ataque de tiburón en la ciudad de KuGompo que había dado lugar a un "trágico incidente".

El ayuntamiento indicó que Orient Beach y la cercana Eastern Beach habían sido cerradas hasta nuevo aviso.

Con información de N+ y Reuters