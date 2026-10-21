Madres Toman Primaria en Torreón por Presuntas Amenazas con Arma Blanca de Alumno

Madres de familia tomaron las instalaciones de la Escuela Primaria Federal Ricardo Flores Magón, ubicada en el ejido La Concha, en Torreón, luego de que un alumno de segundo grado presuntamente amenazó con un cuchillo a dos de sus compañeras dentro del plantel educativo.

De acuerdo con las manifestantes, los hechos ocurrieron el pasado 15 de octubre del 2026 y pusieron en riesgo la integridad física de las menores. Ante esta situación, las madres denunciaron que la directora del plantel, presuntamente ocultó la gravedad del incidente y no actuó de manera inmediata para proteger al alumnado.

Las inconformes señalaron que este no sería un hecho aislado, pues también acusaron presuntos actos de discriminación hacia estudiantes y hacia abuelitas. Por ello, exigieron la sustitución inmediata de la directora, al considerar necesario que se tomen medidas para garantizar la seguridad y el bienestar de los alumnos dentro de la institución.

El conflicto subió de tono cuando las madres de familia intentaron ingresar al plantel, momento en el que se registró un altercado con algunos profesores. Ante la situación, elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar para mantener el orden y evitar que el enfrentamiento escalara, mientras continuaban las inconformidades de las manifestantes.