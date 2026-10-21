Seguridad

Madres Toman Primaria en Torreón por Presuntas Amenazas con Arma Blanca de Alumno

También acusaron supuestos actos de discriminación hacia estudiantes y abuelas en la Escuela Primaria Federal Ricardo Flores Magón

También acusaron supuestos actos de discriminación hacia estudiantes y hacia abuelas en la Escuela Primaria Federal Ricardo Flores MagónLas madres denunciaron que la directora de la primaria habría presuntamente ocultado la gravedad del incidente. Foto: N+

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Las madres denunciaron que la directora de la primaria habría presuntamente ocultado la gravedad del incidente

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