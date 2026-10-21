Vinculan a Proceso a José ’N’ por la Presunta Privación de la Libertad de Paola Irazú en León

Un hombre identificado como José Oswaldo ’N’, alias “Valdo”, de 34 años de edad, fue detenido y vinculado a proceso por su presunta participación en la desaparición de Paola Irazú ’N’, de 32 años.

La mujer fue privada de la libertad en la colonia Santa María del Granjeno, en León, Guanajuato y posteriormente localizada sin vida en Silao.

Los hechos ocurrieron el 24 de agosto de 2026, alrededor de las 9:00 de la noche, cuando la mujer fue sacada por la fuerza de un domicilio por varios sujetos, quienes la obligaron a subir a un automóvil y huyeron.

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Como medida cautelar, la autoridad judicial ordenó que permanezca en prisión preventiva justificada mientras continúa el procedimiento penal.