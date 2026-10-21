Seguridad

Vinculan a Proceso a José ’N’ por la Presunta Privación de la Libertad de Paola Irazú en León

La mujer de 32 años de edad fue encontrada sin vida en Silao, después de haber sido privada de su libertad en la colonia Santa Maria del Granjeno

Vinculan a Proceso a José Oswaldo ’N’ por su Presunta Participación en la Desaparición de Paola Irazú en León.Vinculan a Proceso a José Oswaldo ’N’ por su Presunta Participación en la Desaparición de Paola Irazú en León. Foto: N+

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Los hechos ocurrieron el pasado 2 de agosto del 2026 alrededor de las 9:00 de la noche, donde fue sacada de su domicilio a la fuerza y fue obligada a subir a un auto.

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