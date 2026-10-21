Localizan Restos Humanos en Tres Distintos Lugares de León

Alrededor de las 6:00 de la mañana se reportó el hallazgo de restos humanos en la colonia Balcones de la Joya en León, Guanajuato.

Por lo que acudieron elementos de diversas corporaciones de seguridad y rescate para corroborar la denuncia.

Paramédicos fueron los encargados de confirmar que eran los restos humanos los que habían sido encontrados.

Por lo que se acordonó el lugar, lo que afectó el tráfico vehicular en la zona.

Minutos más tarde, se realizó otra denuncia de también el encuentro de restos humanos pero ahora en la colonia Cañada Del Real.

De igual manera, se corroboró el hallazgo y se dispuso a la apertura de una carpeta de investigación de los hechos y el levantamiento de los restos localizados.

Casi a la misma hora, en la colonia Brisas del Sol, se informó que se había encontrado a una persona sin vida, sumándose a los hallazgos anteriores.

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Elementos de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, serán los encargado de realizar las indagatorias necesarias para esclarecer los hechos.

Mientras personal del Servicio Médico Forense, trasladó a los restos humanos encontrados a un anfiteatro en Guanajuato, Capital, donde se determinará su identidad y causas de muerte.