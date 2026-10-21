Seguridad

Localizan Restos Humanos en Tres Distintos Lugares de León

Este miércoles se registraron diversos hallazgos en colonias como Balcones de la Joya, Cañada Del Real y Brisas del Sol

Localizan Restos Humanos en Tres Distintos Lugares de León.Localizan Restos Humanos en Tres Distintos Lugares de León. Foto: N+

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Los hechos fueron reportados desde aproximadamente las 6:00 de la mañana, hasta el momento se desconocen las identidades de las víctimas.

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