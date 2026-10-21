Muere Mujer Dentro de una Vivienda en Ciudad Juárez

La mañana de este miércoles, una mujer de aproximadamente 37 años fue localizada sin vida al interior de una vivienda ubicada en el cruce de las calles Senderos de Osmán y Senderos de Valladolid, en el fraccionamiento Senderos de San Isidro, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con los primeros reportes, fue la madre de la mujer quien solicitó apoyo al número de emergencias 911, luego de que su hija llegara al domicilio alrededor de las 6:00 de la mañana con diversos golpes en el cuerpo y presuntamente bajo los efectos de alguna sustancia.

Según el relato de la familiar, la mujer se desvaneció poco después de llegar a la vivienda. Al arribar, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal confirmaron que ya no contaba con signos vitales y procedieron a resguardar el área.

Posteriormente, se solicitó la presencia de personal de la Fiscalía General del Estado para realizar las investigaciones correspondientes que permitan esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento. Asimismo, se requirió una unidad del Servicio Médico Forense para efectuar el levantamiento del cuerpo y trasladarlo a sus instalaciones, donde se le practicará la necropsia de ley.