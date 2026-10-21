Seguridad

Muere Mujer Dentro de una Vivienda en Ciudad Juárez

De acuerdo con el reporte de las autoridades, la mujer presentaba varios golpes en el cuerpo al llegar a la vivienda

Muere mujer en viviendaMuere mujer en vivienda del Fracc. Senderos de San Isidro. Foto: N+

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