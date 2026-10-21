Con un Desarmador y en Segundos, Hombre Roba Motocicleta en Calles de León

Cámaras de Seguridad lograron captar el momento en el que un hombre se roba en segundos una motocicleta estacionada en la calle Morena de la colonia Tepeyac, en León, Guanajuato.

Los hechos se registraron minutos después de las 12 del día, cuando en las imágenes se puede ver como dos motocicletas están estacionadas afuera de un domicilio, cuando en cierto momento se puede ver como llega un hombre.

Ahí, el presunto ladrón saca de entre sus pertenencias lo que parece ser un desarmador para introducirlo en la parte del switch de una de las motos de modelo reciente para realizar una maniobra y destrabar el volante.

Segundos después, ya puede mover la motocicleta y la hace atrás para encenderla, mientras otro auto, el que parecer ser su cómplice se acerca y después se va al mismo tiempo que el ladrón arranca la moto.

Vecinos de la zona, afirman estar cansados de los constantes robos de los que son víctimas, pues reconocen que no es la primera vez que ocurre un robo de estas características.