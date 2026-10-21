Seguridad

Con un Desarmador y en Segundos, Hombre Roba Motocicleta en Calles de León

El vehículo estaba estacionado afuera de un domicilio en la calle Morena

En poco tiempo, el hombre destrabó el volante y la prendió.Foto: Facebook Adriana Sánchez

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

En León, un ladrón usa un desarmador para robar una moto en segundos. Vecinos de la calle Morena están hartos de los robos

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+