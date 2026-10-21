Seguridad

Asesinan a Balazos a una Pareja Dentro de un Automóvil en Veracruz

Los primeros reportes indican que las víctimas se dirigían a su domicilio cuando fueron sorprendidas por varios agresores

Pareja es asesinada a balazos ak interior de su auto en Cuichapa, VeracruzPareja es asesinada a balazos ak interior de su auto en Cuichapa, Veracruz. Foto: Miguel Montes de Oca

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En Veracruz, una pareja fue interceptada y asesinada en su auto en La Laja, Cuichapa. La Fiscalía ya investiga este hecho violento

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