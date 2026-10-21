Asesinan a Balazos a una Pareja Dentro de un Automóvil en Veracruz

Se registró un ataque armado en la comunidad La Laja, perteneciente al municipio de Cuichapa. Una pareja circulaba a bordo de un vehículo color azul marino y un grupo armado los sorprendió y disparó en su contra.

Un hombre y una mujer que se encontraban dentro perdieron la vida al instante. De acuerdo con los primeros reportes, la pareja se dirigía a su domicilio cuando los interceptaron y les abrieron fuego.

La zona fue acordonada por instancias de seguridad, y la fiscalía tomó conocimiento de los hechos. Hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad de las personas.

Las investigaciones por parte de las autoridades continúan por estos hechos violento registrados durante las mañana de este miércoles en la zona de Las Altas Montañas de Veracruz.