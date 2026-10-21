Seguridad

Rescatan a Cuatro Perros con Desnutrición y Lesiones Durante Cateo en Tijuana, BC

Dos de los caninos presentaban lesiones en la cadera y una pata trasera, la Fiscalía investigará las condiciones en que fueron encontrados

Rescatan a Cuatro Perros con Desnutrición y Lesiones Durante Cateo en TijuanaRescatan a Cuatro Perros con Desnutrición y Lesiones Durante Cateo en Tijuana | Foto: FGR

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