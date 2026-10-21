Rescatan a Cuatro Perros con Desnutrición y Lesiones Durante Cateo en Tijuana, BC

Cuatro perros fueron asegurados por la Fiscalía General del Estado (FGE) durante un cateo en un domicilio del fraccionamiento Verona Residencial, en Tijuana, donde fueron encontrados en condiciones insalubres y con signos de desnutrición.

La diligencia se realizó el 20 de octubre en un inmueble ubicado en Privada Sicilia, con el objetivo de resguardar a los animales debido a las condiciones en que se encontraban.

De acuerdo con la FGE, los caninos estaban en un espacio con acumulación de heces fecales y malas condiciones de higiene. Además, uno presentaba una lesión en la cadera y otro tenía una lesión en una de sus patas traseras, descrita por la autoridad como una fractura.

Los cuatro animales fueron asegurados para recibir atención y una valoración veterinaria.

En el operativo participaron un agente del Ministerio Público, un auxiliar, tres agentes estatales de investigación y un médico veterinario zootecnista de Control Animal.

La Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Contra los Animales continuará con las investigaciones para determinar las posibles responsabilidades relacionadas con las condiciones en que fueron localizados los perros.

APG