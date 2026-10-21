Rescatan a Cuatro Perros con Desnutrición y Lesiones Durante Cateo en Tijuana, BC
Dos de los caninos presentaban lesiones en la cadera y una pata trasera, la Fiscalía investigará las condiciones en que fueron encontrados
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Dos de los caninos presentaban lesiones en la cadera y una pata trasera, la Fiscalía investigará las condiciones en que fueron encontrados
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Cuatro perros fueron asegurados por la Fiscalía General del Estado (FGE) durante un cateo en un domicilio del fraccionamiento Verona Residencial, en Tijuana, donde fueron encontrados en condiciones insalubres y con signos de desnutrición.
La diligencia se realizó el 20 de octubre en un inmueble ubicado en Privada Sicilia, con el objetivo de resguardar a los animales debido a las condiciones en que se encontraban.
De acuerdo con la FGE, los caninos estaban en un espacio con acumulación de heces fecales y malas condiciones de higiene. Además, uno presentaba una lesión en la cadera y otro tenía una lesión en una de sus patas traseras, descrita por la autoridad como una fractura.
Los cuatro animales fueron asegurados para recibir atención y una valoración veterinaria.
En el operativo participaron un agente del Ministerio Público, un auxiliar, tres agentes estatales de investigación y un médico veterinario zootecnista de Control Animal.
La Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Contra los Animales continuará con las investigaciones para determinar las posibles responsabilidades relacionadas con las condiciones en que fueron localizados los perros.
APG