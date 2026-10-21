Seguridad

Localizan a Hombre Sin Vida en Aljibe de Parque Acuático en Jesús María, Aguascalientes

La víctima fue encontrada por trabajadores del lugar, quienes inspeccionaron la zona al encontrar el depósito abierto

parque acuáticoAutoridades investigan las causas de muerte. Foto: N+

Destacado

Un hombre de 70 años es hallado muerto en un aljibe del parque acuático Valladolid. Autoridades investigan las causas.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+