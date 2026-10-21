Localizan a Hombre Sin Vida en Aljibe de Parque Acuático en Jesús María, Aguascalientes

En Jesús María, Aguascalientes, localizaron sin vida a un hombre de aproximadamente 70 años dentro de un aljibe del parque acuático Valladolid.

Trabajadores lo encontraron durante la mañana del martes cuando preparaban las albercas, al percatarse de que la tapa del depósito de agua estaba abierta, revisaron su interior y encontraron el cuerpo.

Se presume que pudo haber caído accidentalmente desde el día anterior, pero las autoridades aún investigan las causas de su muerte.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre acudía diariamente al establecimiento para realizar terapias acuáticas. Las causas del fallecimiento aún no han sido determinadas.

Personal de Servicios Periciales realizó el levantamiento del cuerpo, mientras que las autoridades investigan las circunstancias del hecho. Hasta el momento, la víctima permanece sin identificar oficialmente.



