Continúan Investigaciones por Homicidio del Padre de la Alcaldesa de Huanusco, Zacatecas

El intento de robo de un vehículo es una de las líneas de investigación del homicidio de Guillermo Camacho Ávila, padre de la alcaldesa de Huanusco, Zacatecas, ocurrido sobre la carretera federal 54.

El fiscal general de Justicia del Estado, Cristian Paul Camacho Osnaya, informó que hasta el momento no existen elementos suficientes para confirmar esta hipótesis y descartó, por ahora, que se trate de un ataque directo.

A casi dos semanas del crimen, el fiscal señaló que las investigaciones continúan y que, de acuerdo con los avances, serían tres las personas involucradas en la agresión. Explicó que no es posible establecer con certeza el móvil del homicidio, debido a que la víctima no pudo ser entrevistada antes de su fallecimiento.

Como parte de las diligencias, las autoridades analizaron el teléfono celular de Guillermo Camacho Ávila, con autorización de sus familiares. Según el fiscal, la revisión no arrojó indicios de comunicaciones o actividades relacionadas con el crimen.

Además, se realizó un comparativo balístico de los casquillos encontrados en el lugar de los hechos. Los resultados indican que corresponden a diferentes armas y que no presentan coincidencias con otros eventos delictivos registrados en el estado.

El fiscal agregó que se mantiene un despliegue de seguridad en la carretera federal 54, donde ya se realizaban labores de vigilancia por reportes de robos. En la zona hay presencia de elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal, mientras continúan las investigaciones para esclarecer el homicidio e identificar a los presuntos responsables.