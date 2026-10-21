Seguridad

Continúan Investigaciones por Homicidio del Padre de la Alcaldesa de Huanusco, Zacatecas

Hay tres presuntos involucrados en el caso; autoridades esperan esclarecer lo sucedido lo antes posible

policíasFiscalía analiza casquillos por homicidio del padre de alcaldesa de Huanusco. Foto: N+

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A dos semanas del crimen en Zacatecas, el fiscal descarta ataque directo. Tres presuntos involucrados en el homicidio del padre de la alcaldesa.

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