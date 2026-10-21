Seguridad

Dos Detenidos por Presuntamente Robar Objetos de Valor Dentro de Féretros en Querétaro

Carlos ’N’, alias ’El Caled’, y Luis ’N’, alias ’El Verzo’, estarían relacionados con la sustracción de objetos de valor dentro de los ataúdes

Detienen a Dos Hombres por Presuntamente Robar Objetos de Valor de Tumbas en QuerétaroDetienen a Dos Hombres por Presuntamente Robar Objetos de Valor de Tumbas en Querétaro | FGE de Querétaro

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+