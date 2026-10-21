Dos Detenidos por Presuntamente Robar Objetos de Valor Dentro de Féretros en Querétaro

Dos hombres identificados como Carlos ‘N’, alias ‘El Caled’, y Luis ‘N’, alias ‘El Verzo’, fueron detenidos en el municipio de Querétaro por su probable participación en delitos contra el respeto a los muertos y contra las normas de inhumación y exhumación.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Querétaro, ambos estarían relacionados con la presunta sustracción de objetos de valor, entre ellos joyas que familiares colocan dentro de los féretros de sus seres queridos fallecidos.

Como parte de las investigaciones, personal ministerial, policial y pericial realizó un cateo en el municipio de Querétaro, donde obtuvo datos de prueba sobre la posible participación de los dos hombres en los hechos.

Con esos elementos, la Fiscalía solicitó y obtuvo de un juez de control dos órdenes de aprehensión, que fueron cumplimentadas de manera simultánea por agentes de la Policía de Investigación del Delito.

Tras su detención, ambos fueron informados de los mandamientos judiciales en su contra y de sus derechos. Posteriormente, quedaron a disposición de la autoridad judicial para continuar con el procedimiento penal.

La Fiscalía estatal indicó que las investigaciones continúan para esclarecer los hechos y determinar si existen otras personas posiblemente involucradas. Los detenidos se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial.

APG