Seguridad

La Historia del 'Estafador de Bumble' de México: Quién Es y Cómo Engañaba a Mujeres

Alfonso 'N' realizó presuntos fraudes sentimentales en el Estado de México; una denunciante asegura que perdió 168 mil pesos

Cómo un Estafador Serial Sobrevive a los Filtros de BumbleEstafador Serial de Bumble. Foto: N+
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