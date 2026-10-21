La Historia del 'Estafador de Bumble' de México: Quién Es y Cómo Engañaba a Mujeres

El caso del llamado 'Estafador de Bumble' en México llegó a los tribunales después de más de dos años de investigación y denuncias de mujeres que aseguran haber sido engañadas mediante aplicaciones de citas. Alfonso 'N' es señalado por presuntamente utilizar distintas identidades para iniciar relaciones sentimentales y después pedir dinero.

Según los testimonios recabados, el hombre se presentaba en redes sociales con nombres como Baruc, Alfonso, Lazlo, Luca y Ezra. En uno de los casos, decía ser un hombre ítalo-mexicano de 36 años y comprador de arte.

A través de conversaciones, videollamadas y mensajes románticos, presuntamente construía una relación de confianza con las mujeres que conocía en la aplicación de citas Bumble. Algunas de ellas relataron que les hablaba de su historia familiar, sus aspiraciones y su intención de establecer una relación estable y construir un hogar.

Una vez que avanzaba el vínculo, comenzaba a solicitar préstamos con el argumento de que necesitaba dinero para resolver problemas o realizar compras. Según los testimonios, prometía devolver las cantidades en pocos días.

Uno de los casos corresponde a una mujer que conoció al hombre en abril de 2024. Después de comunicarse por videollamadas y WhatsApp, acordaron encontrarse en Valle Dorado, en Tlalnepantla.

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De acuerdo con el testimonio, el hombre le pidió dinero para comprar equipo de cómputo. La mujer realizó tres entregas: una por 49 mil pesos, otra por 39 mil y una más por 76 mil pesos. En total, le entregó cerca de 164 mil pesos entre el 30 de abril y el 2 de mayo de 2024.

La denunciante esperaba recuperar el dinero en unos días, pero el hombre dejó de responderle. Después recibió un mensaje en el que supuestamente le informaban que él y un amigo habían sido secuestrados. La mujer presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México e hizo un llamado a otras posibles víctimas para que acudieran ante las autoridades.

Otra de las denunciantes, identificada como Paulina, relató que conoció al acusado en abril de 2024, cuando él se presentó como Baruc, un supuesto ítalo-mexicano. Después de salir durante varias semanas, aseguró que fue defraudada con 168 mil pesos.

Según su testimonio, el hombre habría simulado un secuestro para desaparecer durante meses. Cuando ella logró rastrearlo, comenzó a recibir mensajes amenazantes.

Paulina explicó que, cuando sufrió el engaño, conocía alrededor de diez posibles afectadas. Durante los dos años siguientes, dijo, identificó aproximadamente cinco casos más. Para ella, llegar ante un juez representa un avance después de casi dos años y medio de buscar que las autoridades atendieran su denuncia.

La mujer también pidió a otras posibles víctimas que formalicen sus denuncias ante el Ministerio Público. Alfonso 'N' acudió a su audiencia de imputación en el penal de Barrientos, en Tlalnepantla, Estado de México.

Al menos 15 mujeres habrían sido víctimas del hombre. Durante la audiencia, el acusado se reservó su derecho a declarar y su defensa propuso reparar el daño económico para evitar un juicio prolongado. El abogado de una de las denunciantes rechazó la propuesta y adelantó que buscará que sea vinculado a proceso.

La siguiente audiencia está programada para el viernes 23 de octubre de 2026, a las 12:00 horas.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) publicó recomendaciones para prevenir fraudes y otros delitos en aplicaciones de citas. Entre ellas, aconseja desconfiar de las personas que expresan afecto de manera acelerada o plantean compromisos prematuros, verificar la identidad antes de concretar encuentros y evitar compartir información personal o datos de ubicación.

La dependencia también recomienda no realizar préstamos, depósitos ni transferencias a personas conocidas mediante estas plataformas, incluso si aseguran enfrentar una emergencia. Para las primeras citas, sugiere elegir lugares públicos y concurridos, informar a alguien de confianza sobre el encuentro y reportar perfiles sospechosos.

La SSPC advierte que estas aplicaciones pueden ser utilizadas para cometer delitos como estafas sentimentales y sextorsión.

PT