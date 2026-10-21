Reporte de Accidentes, Bloqueos e Incidentes en la México-Querétaro Este Miércoles

Para evitar incidentes en esta importante autopista que conecta al centro del país con la Ciudad de México, la Guardia Nacional y Caminos y Puentes Federales realizan un monitoreo diario.

La relevancia de esta carretera es que por sus casi 200 kilómetros de longitud circulan diariamente más de 130 mil vehículos, tanto particulares como de carga.

Y es que Querétaro es uno de los centros más importantes de manufactura y servicios del país, con grandes parques industriales asentados en su territorio.

Por ello, es un polo donde se mueven grandes cantidades de mercancías y que hacen de la autopista la principal forma para trasladar productos.

Ante este escenario, tampoco es raro que las autoridades vigilen el tránsito para prevenir accidentes y permitir que los conductores lleguen a salvo a sus destinos.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Video | Captan a Mujer Corriendo en la Autopista México-Querétaro

¿Cómo está el tránsito en la autopista México-Querétaro?

En las primeras horas de este miércoles, la Guardia Nacional y Capufe reportaron los siguientes incidentes, afectaciones, bloqueos o accidentes en esta autopista:

A las 01:34 horas, en el km 161, dirección a la Ciudad de México, se reportó reducción de carriles por un choque por alcance entre tractocamiones. Casi dos horas después, el accidente fue atendido y la circulación fue reabierta.

A las 06:59 horas, se reportó carga vehicular en el km 56, dirección Querétaro, a la altura de la salida al Poblado de Jorobas, sin reporte de incidentes.

Te invitamos a seguir todos los canales de N+, donde te informaremos sobre la situación en diversas vialidades y las alternativas para tus traslados.

La finalidad es que tomes precauciones y evites las áreas bloqueadas o con problemas viales, especialmente en la Ciudad de México y el Estado de México.

Con información de N+