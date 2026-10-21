Accidentes

Reporte de Accidentes, Bloqueos e Incidentes en la México-Querétaro Este Miércoles

Las autoridades registraron algunas afectaciones a lo largo de los casi 200 kilómetros de longitud que tiene esta autopista

Tráilers bloquean la autopista México-QuerétaroTransportistas bloquean un tramo de la autopista México-Querétaro. Foto: Cuartoscuro | Archivo
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