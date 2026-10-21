Accidente en el Metro CDMX Desaloja a Usuarios: ¿Qué Pasó en la Línea 1?

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro fueron desalojados de la estación Zaragoza, correspondiente a la Línea 1, luego del reporte de la presencia de humo en las instalaciones durante la mañana de este miércoles.

A través de sus redes sociales, el Metro informó que realizó maniobras para retirar un objeto metálico que se encontraba en la zona de vías.

El Metro también pidió a los usuarios mantener sus pertenencias bajo resguardo al ingresar a los andenes y respetar la línea amarilla de seguridad para evitar accidentes.

Videos que circulan en redes sociales muestran una columna de humo en uno de los extremos del andén de la estación Zaragoza.

Por otra parte, el Sistema de Transporte Colectivo informó que este miércoles hubo servicio provisional en la Línea 9 del Metro, que conecta Pantitlán con Tacubaya.

Para apoyar a los pasajeros afectados por la suspensión del servicio, se habilitaron unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) en el tramo sin circulación de trenes.

FBPT