Transporte público

Accidente en el Metro CDMX Desaloja a Usuarios: ¿Qué Pasó en la Línea 1?

Debido al incidente, se realizó el desalojo de personas en la estación Zaragoza

Estación ZaragozaEstación Zaragoza de la Línea 1 del Metro. Foto: N+

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