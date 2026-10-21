Transporte público

Suspenden Servicio en Metro CDMX Hoy: Estaciones Cerradas de la Línea 9

Personal continúa trabajando en la revisión de las instalaciones para garantizar condiciones óptimas y seguras para los usuarios

Usuarios afcetados por cierre de estaciones de la Línea 9 del MetroUsuarios afcetados por cierre de estaciones de la Línea 9 del Metro. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Servicio en Línea 9 del Metro CDMX sigue interrumpido por incendio. Estaciones de Chabacano a Pantitlán cerradas. RTP habilitado para usuarios. Mantente informado sobre la situación.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+