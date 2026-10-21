Suspenden Servicio en Metro CDMX Hoy: Estaciones Cerradas de la Línea 9

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que este miércoles sigue suspendido el servicio en varias estaciones de la Línea 9, que corre de Pantitlán a Tacubaya.

Además, personal del Metro continúa trabajando en la revisión de las instalaciones y en la reparación del cableado afectado para garantizar condiciones óptimas y seguras que permitan restablecer el servicio en su totalidad, luego de que ayer por la anoche se registró un incendio por quema de basura en el bajopuente de la interestación Velódromo-Ciudad Deportiva.

El fuego alcanzó el cableado de alta tensión y afectó el suministro de energía eléctrica que permite la circulación de los trenes.

Estaciones cerradas de la Línea 9 por más de 12 horas

El Sistema de Transporte Colectivo informó que hoy continúa el servicio provisional de trenes en la Línea 9, de Tacubaya a Chabacano, en ambos sentidos.

Cabe destacar que, hasta el momento, no hay servicio de trenes de Chabacano a Pantitlán. Para evitar afectaciones, se habilitaron unidades de RTP para los usuarios en el tramo afectado: Pantitlán, Puebla, Ciudad Deportiva, Velódromo, Mixiuhca, Jamaica y Chabacano.

Asimismo, se recomienda utilizar como alternativas de traslado la Línea 1, que opera de Pantitlán a Observatorio, y la Línea 5, de Pantitlán a Politécnico.

Cerca de las 9:30 horas, se informó que se restableció en su totalidad el servicio de la Línea 9, por lo que los trenes circulan de manera normal de Pantitlán a Tacubaya, en ambas direcciones, y todas las estaciones se encuentran abiertas.

Con información de N+